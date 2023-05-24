Николай Воробьев провел прием граждан в приемной Президента России Фото: материалы пресс-служб

Житель Узловой поблагодарил Николая Воробьева за поддержку, оказанную музею образования Узловского района. Спикер регионального парламента побывал там в начале года и подарил мультимедийное оборудование. Николай Юрьевич высоко оценил экспозицию музея, а сегодня поделился идеей организовать подобные в других районах области.

Поддержал Николай Воробьев и предложение узловчанина установить мемориальную доску хирургу Борису Петровскому. Это настоящая легенда отечественной медицины, в годы Великой Отечественной войны он спасал жизни бойцов в тульском госпитале.

Заведующая отделом музейной педагогики алексинского художественно-краеведческого музея пригласила Николая Воробьева на мероприятие, посвященное 20-летию музея истории почты. Женщина рассказала, что это уникальная для нашей области экспозиция, которая позволяет проследить развитие почтовой связи и ее атрибутов – марки, почтового ящика, штемпеля – от средних веков до наших дней.

Здесь проводятся просветительские занятия, в том числе с детьми. Завотделом музея просила помочь приобрести телевизор, чтобы сделать образовательный процесс более интересным и современным. Николай Юрьевич приглашение с благодарностью принял и на просьбу дал положительный ответ.

Жительница Тулы познакомила председателя областной Думы со своим проектом, посвященным Андрею Болотову, как выдающемуся деятелю эпохи Просвещения. Андрей Тимофеевич внес неоценимый вклад в развитие России, и в нашем регионе есть несколько важных объектов, связанных с этим человеком. Николай Воробьев отметил, что очень важно популяризировать наследие столь значимой личности, как Андрей Болотов и предложил подключить к работе в этом направлении Молодежный парламент при областной Думе.

В ходе приема поступил ряд обращений, связанных с вопросами благоустройства, ЖКХ, транспортного обслуживания, ремонта дорог. В частности, были подняты проблемы реализации государственных и муниципальных программ благоустройства в Суворовском районе. По мнению заявителя, необходимо активнее привлекать жителей к решению этих вопросов на всех этапах, от планирования до контроля качества выполненных работ. Также житель Суворова считает, что важно сохранять объекты благоустройства, издавна существовавшие в городе, такие как фонтаны и городские скульптуры. Николай Воробьев поблагодарил гражданина за активную позицию и заверил, что все конструктивные инициативы жителей будут поддерживаться.

Получат помощь и активисты тульской организации территориального общественного самоуправления «Лидер», которые участвуют в реализации проекта «Дорога к долголетию» при поддержке Фонда президентских грантов. Эти пенсионеры увлеченно занимаются северной ходьбой и пропагандируют активный, здоровый образ жизни. В планах – участие в Земляничном кубке российской федерации северной ходьбы, который в середине июня пройдет в Алексинском районе.