Мультифокальные контактные линзы – линзы особой категории!

Эти трудности обусловлены возрастными изменениями в хрусталике глаза, которые начинаются с 38 лет и затем постепенно прогрессируют. При таких нарушениях сложно рассмотреть мелкие предметы вблизи, прочитать текст в книге или газете, разглядеть ценники в магазине. Приходится покупать несколько очков и постоянно их менять. Это неудобно.

Наш консультант – Олеся Евгеньевна Кукушкина – врач-офтальмолог, главный врач сети оптик и Центра здорового зрения.

Олеся Евгеньевна Кукушкина – врач-офтальмолог, главный врач сети оптик и Центра здорового зрения

– Хорошим выбором станут мультифокальные контактные линзы с несколькими зонами оптического воздействия, что позволяет хорошо видеть на всех расстояниях, в том числе и вблизи.

Кому подходят

- рекомендованы людям в возрасте от 40 лет.

- кто испытывает трудности при зрительной работе на близком расстоянии.

- Кто испытывает дискомфорт в очках при работе с компьютером из- за неудобного положения головы.

- Кто не хочет надевать очки и делает все возможное, чтобы оттянуть неприятный для них момент.

Как работают

Мультифокальные контактные линзы имеют особенное строение, благодаря которому на сетчатке глаза создается сразу несколько фокусов. В процессе ношения таких линз мозг учится выбирать нужное и не замечать ненужное изображение. Это подобно работе мозга, который убирает изображение носа из поля зрения. Если обратить внимание, мы всегда видим свой нос. Но если не думать об этом, то изображение воспринимается целостным.

Из-за особенностей строения к мультифокальным линзам нужна адаптация. Около 14 дней. Не переживайте, если у вас не сразу получится пользоваться этим оптическим прибором.

Какие бывают

Так же, как и остальные, мультифокальные контактные линзы бывают ежедневные, частой плановой замены (14 дней) и плановой замены (1 месяц). Также они могут быть разного дизайна. Для офисных работников больше подойдут линзы с приоритетом для близи. Фокусное изображение на сетчатке от ближних объектов будет больше. Для водителей больше подойдут линзы, «настраивающие» глаз на далекие изображения. Ваш лечащий врач поможет вам выбрать линзу, максимально подходящую именно вам.

Плюсы мультифокальных контактных линз

- высокий уровень комфорта во время использования.

- быстрая коррекция зрения до идеального.

- безопасное и легкое применение: с такими линзами легко заниматься спортом, йогой, отправиться в путешествие и даже плавать.

- имеют широкий угол обзора, не запотевают и не спадают.

- актуальный продукт для водителей, широкое поле зрения, отсутствие искажений на периферии.

- возможность надевать солнцезащитные очки любого дизайна.

Большим преимуществом является отсутствие необходимости хирургического вмешательства для коррекции возрастных изменений в хрусталике.

Аргументы для ношения мультифокальных контактных линз

Целевая аудитория – это пациенты, старше 40 лет, не желающие носить очки и пытающие приспособиться к пресбиопии посредством имеющихся у них резервов аккомадации, таким образом, глаза перенапрягаются и претерпевают значительные зрительные неудобства.

Ведь благодаря ношению таких линз клиенты получают высокое качество зрения на всех расстояниях, необходимость очков исчезает. Другим плюсом является более высокий уровень при работе за компьютером по сравнению с очками. Дело в том, что пользователю мультифокальных контактных линз, в отличии от того, кто носит очки, не нужно находить зону для лучшего зрения, подняв подбородок или сдвинув изделия к носу.

Врач задает такие вопросы:

«На каком расстоянии вы читаете или работаете за компьютером?»

«Испытываете ли трудности при чтении рабочего текста или сообщений на экране телефона?»

« Чувствуете ли вы, что глаза стали уставать сильнее?».

Задача офтальмологов – выявить эту группу пациентов и предложить им пробный подбор мультифокальных контактных линз как можно раньше, что позволит вновь ощутить себя в зрительном отношении более молодыми!

Ведь благодаря ношению таких линз клиенты получают высокое качество зрения на всех расстояниях, необходимость очков исчезает!

Чтобы правильно подобрать мультифокальные контактные линзы, необходимо записаться к высококвалифицированным специалистам Центра Здорового Зрения!

Ваше Здоровье – наша задача!

Мы хотим, чтобы вы видели мир прекрасным!

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