Скоро лето, а не худеется! Что делать?

Немного статистики по России: 52% – имеют лишний вес, 22% из них – страдают ожирением.

Первый шаг к снижению веса

«Ну как можно было довести себя до такого состояния?» Если вы страдаете от избыточного веса, то вам, вероятно, доводилось слышать подобные высказывания от «доброжелателей».

Консультант Ольга Зубкова

Консультант Ольга Зубкова

«Предположим, вы потратил массу сил и вам удалось избавиться от 10-15 кг. Казалось бы, мечта начинает сбываться, и скоро на весах появится желаемая цифра. Но радость оказывается непродолжительной, и те килограммы, которые удалось сбросить, снова вернулись. А иногда вес еще больше увеличился». Знакома такая ситуаця?

Врач- хирург Дмитрий Зайцев

Врач- хирург Дмитрий Зайцев

Что делать в подобной ситуации?

Помнить, что безвыходных положений не бывает, и действовать нужно последовательно, начиная всегда с малого:

- проверить свой индекс массы тела и понять, страдаете ли вы ожирением

- собраться с мыслями и отправиться на консультацию к доктору

Избавиться от лишнего веса раз и навсегда возможно с помощью бариатрической хирургии.

Бариатрия - единственный эффективный способ борьбы с ожирением. Это не больно и не страшно, зато быстро, безопасно и эффективно.

Как это происходит?

1. Бариатрические операции - это малоинвазивные хирургические вмешательства. Они выполняются эндоскопически (баллон) или лапароскопически (бандаж) – без боли, без разрезов, без реабилитации.

2. Главный эффект - невероятная потеря веса. Вместе с потерей килограммов появляется чувство легкости, радости, кипящей энергии, желание жить, двигаться, радоваться. И конечно, чувство эйфории от видимого результата.

3. Вместе с ожирением исчезают и другие серьезные проблемы, которые являются очень частыми спутниками этого заболевания.

Что является медицинскими показаниями?

1. Эндокринные нарушения. Например, если у вас имеется тяжелый сахарный диабет 2 типа. В этом случае бариатрическая операция направлена, в первую очередь, на лечение эндокринного заболевания и только во вторую очередь на борьбу с лишним весом (хотя эти заболевания очень тесно взаимосвязаны).

2. Ожирение в анамнезе жизни. То есть мы знаем, что вы ранее весили значительно больше. Ценой определенных усилий (диета, спорт, психотерапия) сумели похудеть до нормы, но удержать этот вес не можете (лишние килограммы возвращаются).

«Некоторые недостатки можно устранить диетами, занятиями в спортзале. Но все это требует времени, усилий, силы воли и немалых материальных вложений. А результат часто бывает недолговечным. Оптимальное решение проблемы – бодиконтуринг».

Врач-хирург Андрей Коновалов

Врач-хирург Андрей Коновалов

Довести до идеала

Липосакция входит в ТОП-5 эстетических операций во всем мире. Это не панацея для снижения веса, а способ улучшения контуров тела путем удаления локальных жировых отложений - «жировых ловушек». Операция помогает сделать контуры тела более эстетичными и привлекательными. Самое главное при липосакции – «золотые руки» хирурга. Не нужно обманываться новыми технологиями и верить, что после пробуждения отражение в зеркале будет, как у моделей со страниц глянца. Результаты процедуры главным образом зависят даже не от оборудования, а опыта и умений врача.

Показания к липосакции: коррекция фигуры (живот/бедра/талия), устранение локальных отложений жира - «жировых ловушек».

Как проводится: в жировую прослойку вводят специальный раствор (он обезболивает и подготавливает ткань к удалению), через небольшой (до 1 см) разрез вводится медицинская трубка, подключенная к вакуумному аппарату, который избавляет от излишков жировой ткани.

Сколько жира можно удалить за 1 операцию?

- в области живота до 3 литров;

- в области бедер до 2 литров

Эффект от липосакции: Предварительно оценить результаты можно уже через 2 недели, а через 2-3 месяца окончательно сформируются новые очертания силуэта.

Чтобы эффект сохранился надолго, важно также изменить образ жизни, увеличив физические нагрузки и пересмотрев режим питания.

Про красоту…

Многие наши пациентки говорят о том, что долгое время мечтали об операции. И я вижу, как они меняются, как меняется их жизнь после того, как они решились. Я вижу их счастливые глаза, когда мы делаем перевязки, снимаем компрессионное белье. И это здорово, и очень важно для меня – быть причастным к вашему счастью. Ведь красота – это открытое рекомендательное письмо, заранее завоевывающее сердца, – рассказывает доктор Коновалов.

По статистике: маммопластика - самая популярная пластическая операция 2022 года. Потому что это самый простой и надежный способ осуществить свою мечту о красивой груди.

Есть ли тренды в пластической хирургии? Конечно! Естественность, здоровье и красота – самые главные тренды, на которых строится эстетическая хирургия в Л’МЕД.

Что получают наши пациентки после маммопластики: естественность, комфорт, эстетичность, незаметные швы.

А главное: уверенность в себе, притягательность, удовольствие от своего тела, довольные взгляды окружающих.

На пути к мечте для вас в Л’Мед: увеличение груди, уменьшение груди, подтяжка груди, удаление имплантов, коррекция сосков, коррекция/замена имплантов.

Анатомические импланты Motiva Ergonomix – грудь продолжает выглядеть естественно, в любом положении тела, а также: совместимы с тканями тела, идеально имитируют форму груди (ультрамягкий гель), устанавливаются с минимальными разрезами.

Главное: пожизненная гарантия от разрывов.

Есть ли разница при выборе пластического хирурга? Конечно!

Ведь именно от него зависит результат. Важно найти «своего» доктора и легко пройти с ним это путь, основанный на доверии.

А знаете, что нам не нравится в фото «до» и «после»? Они не покажут самого главного: сияющего взгляда при покупке нового белья и купальника, уверенность в собственной сексуальности и исходящее от женщины состояние гармонии. Берегите себя и доверяйте только профессионалам.

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