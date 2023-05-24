Без сомнений. Когда требуется имплантация зубов?

Как справиться с несовершенствами зубного ряда комфортно и филигранно, рассказывает основатель стоматологической клиники Smile Spa, стоматолог-ортопед Михаил Арзуманян.

Основатель стоматологической клиники Smile Spa, стоматолог-ортопед Михаил Арзуманян

– Наверное, у каждого человека есть свое представление о красивой улыбке. Но в стоматологии это понятие имеет четкие параметры. Когда стоматолог делает голливудскую улыбку, он стремится именно к этим критериям.

- Геометрия. На лице человека можно провести несколько условных линий, которые образуют глаза, губы, кромки резцов и клыков. Чтобы улыбка была красивой, важна параллельность этих линий друг другу.

- Зубы физиологически правильного размера. Идеальные зубы не просто имеют разный размер. Самые крупные зубы – резцы. Дальше размер зубов постепенно уменьшается. При таком размере улыбка выглядит привлекательно.

- Правильный прикус. Зубы антагонисты должны соприкасаться между собой в физиологически правильных точках.

- Верхняя губа. Во время улыбки она обнажает только зубы, но не десневый край.

Со временем зубы изнашиваются, и их приходится лечить. В самых запущенных случаях человек теряет зуб, и ему приходится искать выход из ситуации. Одно из лучших решений в таком случае – имплантация зубов под ключ.

Это одно из самых важных направлений деятельности наших специалистов. В их распоряжении современное зарубежное оборудование, инновационные инструменты и материалы.

Дентальный имплантат – это конструкция, которую внедряют в костную ткань челюсти. На нее крепится абатмент, а на него, в свою очередь, коронка. Вся конструкция призвана полностью заменить утраченный зуб в отношении его функциональности и эстетических качеств. Если правильно ухаживать за ним, вовремя посещать стоматолога и соблюдать гигиену полости рта, он будет служить на протяжении всей жизни.

Протезы или импланты?

Когда человек теряет зуб, перед ним становится выбор: протезы или имплантаты. Последний вариант предпочтительнее по нескольким причинам.

Вы сохраняете зубы, которые находятся рядом с утерянным. При протезировании соседние моляры подвергаются обточке, что существенно сокращает срок их жизни. Со временем вы можете потерять три зуба вместо одного. Процедура установки имплантата не наносит такого ущерба.

Есть возможность одномоментной имплантации сразу после удаления. Такой подход существенно сокращает сроки полноценного вживления.

Большой срок службы. У высокотехнологичных систем пожизненно.

Процедура абсолютно комфортна для пациента. Используются мощные местные анестетики, способные полностью лишить проблемное место ощущений. А также возможно проведение процедуры под наркозом, которую мы выполняем с соблюдением всех требований. Это очень важно для многих, когда на приеме стоматолога ты не чувствуешь абсолютно никакого дискомфорта. Пациент просто засыпает, а просыпается уже с готовым результатом, причем одномоментно можно поставить достаточно большое количество имплантов.После проведения операции челюсть тоже не будет болеть. Зубочелюстная система полностью сохраняет всю функциональность на время вживления.

Высокая эстетическая ценность. Внешне имплантат ничем не отличается от натурального зуба. Отличия может найти только стоматолог при ближайшем рассмотрении или на рентгеновском снимке.

Коронки изготавливаются индивидуально по сложной технологии. Используется мощное оборудование и инструменты. Все это пока что не позволяет сделать услугу доступной абсолютно для всех.

У нас очень широкая линейка имплантов и все они варьируются по параметрам и по цене, разные производители: от бюджетных до высокотехнологичных с пожизненной гарантией. Поэтому каждый пациент может подобрать для себя оптимальную имплантационную систему под свои финансовые возможности. Имплантат полностью заменит утраченный зуб и восстановит зубной ряд таким образом, что вы не заметите разницы.

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