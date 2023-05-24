Пациентоориентированная модель психиатрической службы по-тульски

– Теперь диспансерное отделение и дневной стационар для жителей г.Тулы располагается в двухэтажном здании на ул. Первомайской, д.13, к.20.

Ежегодно диспансерное отделение посещают более 90 тысяч жителей. В новом здании учтены потребности всех пациентов: созданы отдельные входы для дневного стационара, для пациентов, обратившихся амбулаторно в диспансер, а также для получателей дополнительных услуг (справок по допуску к работе, управлению автотранспортом, оружию и т.д.).

В отделении широко применяются методы немедикаментозной терапии, направленные на реабилитацию и абилитацию. Следует учитывать, что реабилитация в отделении возможна при наличии реабилитационного потенциала и благоприятного или относительно благоприятного прогноза. Реабилитационные возможности пациента оцениваются в ходе заседания полипрофессиональной бригады, в состав которой входит врач-психиатр, психотерапевт, психолог, специалист по социальной работе.

Заведующая дневным стационаром Областной психиатрической больницы имени Каменева.

Одним из важных направлений в работе является групповая психотерапия и психокоррекция. Именно работа в группе, основанная на взаимодействии и взаимном влиянии людей в небольшом сообществе позволяет участникам выявить свои сильные и слабые стороны, принять себя и свою болезнь, научиться контролировать и компенсировать негативные проявления, обусловленные заболеванием, понять свои истинные потребности, поставить цели и определить пути их достижения. По сути в мини-коллективе группы отрабатывается тактика поведения человека в социуме.

Важный вклад в процессы восстановления утраченных функций вносит физиотерапия, как достаточно эффективный и безопасный метод. Большой популярностью в отделении пользуется электросон, дарсонвализация. Хорошо зарекомендовал себя электрофорез с введением препаратов, оказывающих расслабляющее и успокаивающее действие на организм.

Значимую роль играют нейфрофизиологические тренировки, часто называемыми в литературе последних лет нейробикой (аэробикой для нейронов) и аутотренинг. Большое значение уделяется развитию мелкой моторики. В отделении предлагается вязание, лепка, специализированные раскраски.

Пациентоориентированная модель психиатрической службы по-тульски

Особо следует отметить почти неограниченные возможности арт-терапии. Рисунок даёт специалисту возможность оценить эмоциональный фон пациента, его настрой на лечение, выявить внутреннее напряжение.

Используемая у нас музыкальная терапия хороша тем, что она воздействует на человека через сферу эмоций на довербальном или экстравербальном уровне, вне зависимости от заболевания и возраста. Музыкальная терапия может проводиться в активной форме: это игра на музыкальных инструментах, пение, либо в рецептивной форме, то есть прослушивание специально отобранной музыки с предварительной подготовкой. Музыкотерапия способствует установлению коммуникации и терапевтических отношений, помогает преодолевать возникшие в результате заболевания проявления психического дефицита.

Для преодоления негативизма, зачастую свойственного нашим пациентам, используется сказкотерапия. Пожелание, преподнесённое в иносказательной форме, осмысляется страдающим человеком и воспринимается им зачастую как более значимое, что повышает комплаентность.

В целом большое значение имеет создание комфортной и безопасной среды, в которой пациент может поделиться своими страхами, опасениями, попробовать новую, более адаптивную модель поведения, которая в конечном итоге позволит достигнуть значимого прогресса в реабилитации и абилитации.

Пациентоориентированная модель психиатрической службы по-тульски

В нашем недавно открытом отделении мы стараемся использовать весь арсенал реабилитационных средств. Одним из последних стало введение сказкотерапии, на очереди — ароматерапия. Мы рады помочь и ждём всех нуждающихся в нашей помощи. Отделение является структурным подразделением ГУЗ «ТОКПБ № 1 им. Н. П. Каменева». Направление в плановом порядке можно получить у участкового психиатра.

В дневном стационаре проводится лечение таких пограничных расстройств, как неврозы, личностные расстройства, тревожно-депрессивные нарушения и пр. Рассчитан дневной стационар на 50 пациентомест (лечение осуществляется в 2 смены). В настоящее время в психиатрии наиболее актуальной является развитие именно амбулаторного звена психиатрической помощи, с целью сокращения времени нахождения в круглосуточном стационаре, а также социализации и адаптации таких пациентов в обществе таким образом, что вы не заметите разницы.

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