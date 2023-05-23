Николай Воробьев: «Единая Россия» поддерживает развитие самбо в школах и вузах

В ТулГУ самбо получает новый виток развития.

Во вторник, 23 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе ТулГУ прошло мероприятие в рамках партпроекта «Единой России» «Zа самбо».

Председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель регионального общественного совета партпроекта «Zа самбо» Николай Воробьев ознакомился с деятельностью вуза по популяризации этого вида национальных единоборств.

В мероприятии также приняли участие ректор ТулГУ Олег Кравченко, президент областной федерации самбо Владимир Бородаенко, региональный координатор партпроекта Zа самбо», депутат Тульской гордумы Олег Даньшин, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии», депутат Тульской гордумы Никита Бурвиков.

Перед гостями университета с показательной тренировкой выступили студенты, познающие мастерство самбо под руководством заслуженных тренеров Ирины Афониной и Николая Лопина, а также школьники Тулы.

Приветствуя юных спортсменов и их наставников, Николай Воробьев отметил, что в ТулГу самбо получает новый виток развития, и для этого есть прочная основа – именитый тренерский состав, прекрасные традиции и хорошая материально-техническая база. Всё это способствует успехам представителей вуза на соревнования разного уровня.

– Мы гордимся вашими победами, достижениями в исконно российском виде спорта, – сказал Николай Юрьевич. – Но ведь еще и очень значима роль самбо в жизни человека, в воспитании лучших гражданских качеств, в развитии сильных сторон личности. Желаю вам здоровья, успешной учебы, удачных стартов в спорте и в жизни!

Школьники, участвовавшие в показательных выступлениях, тоже собираются поступать в ТулГУ.

Николай Воробьев передал тренерам комплекты формы для занятий и тренировок ребят, уточнив, что в дальнейшем «Единая Россия» приобретет дополнительно необходимое количество такой амуниции, включая обувь для того, чтобы наши спортсмены могли достойно выступать на выездных турнирах. В их организации партия также окажет содействие, и в целом поможет во всех начинаниях самбистов.

Студенты поделились с Николаем Юрьевичем своими пожеланиями: они связаны с созданием школы олимпийского резерва по самбо, а также с просьбой адаптировать учебный график ведущих спортсменов ТулГУ для совмещения образовательной деятельности и поездок на соревнования.

Также Николай Воробьев выразил сердечную благодарность тренерам вуза за верность профессии, за большую самоотдачу и прекрасный уровень подготовки студентов.

– Самое главное, что вы учите ребят быть настоящими гражданами нашей страны, – подчеркнул спикер облДумы.

Ректор ТулГУ Олег Кравченко отметил, что с 2022 года Тульский государственный университет – единственный среди вузов области, является членом Ассоциации «Студенческая спортивная лига самбо» с правом совещательного голоса. С этого года ТулГУ активно включился реализацию федерального партийного проекта «Zа Самбо», одним из направлений которого является «Самбо в ВУЗы».

– В университете создана великолепная спортивная инфраструктура, а для занятий самбо действует спортивный студенческий клуб, где ребята могут заниматься бесплатно, – рассказал Олег Александрович. – Мы гордимся прекрасной тренерской командой, которая способна готовить спортсменов высоких достижений. В частности, в этом году, студентка 3 курса Елена Алленова на международных соревнованиях выполнила норматив «мастер спорта международного класса по самбо». Очень важно, что наши студенты помогают тренерам растить смену, воспитывают школьников, которые приходят на спортивные объекты ТулГУ.

В рамках мероприятия тренерам переданы комплекты формы для занятий и тренировок ребят.

Акцент на традициях наставничества и преемственности поколений спортсменов ТулГУ сделала и директор института педагогики, физической культуры, спорта и туризма Светлана Архипова.

– Школьники, участвовавшие в сегодняшних показательных выступлениях, тоже собираются поступать к нам, – рассказала Светлана Анатольевна. – У нас реализуются два направления подготовки: педагогическое образование и физическая культура, введены учебная дисциплина под названием «Самбо». Кроме этого, как раз в рамках партийного проекта мы готовы реализовывать программу курсов повышения квалификации. Эта программа рассчитана для учителей физкультуры, которые не знакомы с самбо, но смогут познать искусство этого вида спорта в отведенное время – 72 часа.

В перспективах сотрудничества по проекту «Единой России» и в рамках народной программы партии проведение в ноябре этого года форума «Наука побеждать», приуроченного к 85-летию самбо. В нашем регионе он будет приурочен еще и к очередной годовщине Тульской оборонительной операции. В планах партии – создание в каждой школе области секции по этому виду единоборств.