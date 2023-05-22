Только человек с большим сердцем может стать кардиологом

врач кардиолог, врач функциональной диагностики клиники «Л’Мед» Зубарева Любовь Анатольевна.

- Почему Вы выбрали медицину?

– Я определилась сама, у меня в семье врачей больше нет. Мама мне говорила: «Ты очень человеколюбивая – всегда всем помогаешь». Может, именно эта фраза подтолкнула меня к поиску работы, которая даст возможность помогать людям.

- А выбор направления? Почему именно кардиология?

- Так сложилось, что в окружении близких мне людей всегда было много «сердечников». Еще с детства, я мерила им давление, читала аннотации к препаратам, в общем, «лечила» как могла . Так, помощь близким «переросла» в помощь всем моим пациентам. Кардиология – это мое. Направление, требующее высокого уровня эмпатии.

- Как проходило ваше обучение?

– Мне очень нравилось учиться, наверное, поэтому я закончила ВУЗ с красным дипломом. Послу ВУЗа постоянно повышаю квалификацию в ФГБОУ им. Н.И Пирогова и ПМГМУ им. И.М. Сеченова и других федеральных центров нашей страны.

Для меня важно, не просто назначить лечение, а найти причину, разобраться в проблеме и только потом назначить терапию. Именно поэтому у меня двойная специальность: врач кардиолог и врач функциональной диагностики.

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- Как начался ваш «путь» в профессии?

– Мой путь начался с практики. Сразу после обучения, я попала в «круговорот» самых сложных пациентов, а именно: в палату интенсивной терапии по кардиологии. Это была суровая, но отличная «школа» практики.

- Где еще удалось поработать?

– Стабильность – признак мастерства. После государственной больницы, где я отработала 12 лет, я продолжила свой путь в Многопрофильной клинике Л’МЕД, где работаю до сих пор.

- Что именно нравится в Многопрофильной клинике Л’МЕД?

– Главное – большие возможности. В рамках приема, как функциональный диагност, могу провести пациенту все, необходимые обследования: ЭХО КГ, УЗДГ брахиоцефальных артерий, Холтер, велоэргометрию.

- Как справляетесь с большим объемом работы?

– Я всегда строго следую поставленной задаче. Привыкла действовать четко и быстро. Еще помогает профессиональный коллектив. «Сложных» пациентов мы обсуждаем на консилиумах и совместно ищем путь решения проблемы пациента. Главная моя задача – улучшение качества и увеличение продолжительности жизни моих пациентов.

- Как считаете, нужно ли опытному кардиологу учиться новому?

– У нас такая профессия — век живи, век учись. В прошлом году, на Российском национальном конгрессе кардиологов я подошла к коллеге. В разговоре, он признался, что ему 75 и это его постоянное состояние — стремиться узнавать что-то новое. В кардиологии важно всегда держать «руку на пульсе», поэтому, учиться нужно в любой возрасте.

- Какие «красные флажки» есть для пациента, чтобы посетить кардиолога?

– На самом деле, симптомов, говорящих о проблемах с сердцем очень много. Выделю семь основных, с которыми необходимо обратиться к кардиологу:

- боль в сердце

- одышка в покое или при нагрузке

- ощущение перебоев, «замирания» сердца

- обмороки без явной причины

- повышенное давление, а именно более 140/90 мм. рт. ст.

- постоянное увеличение пульса без нагрузки более 100 в минуту

- отёки нижних конечностей.

- Кроме медицины, что еще наполняет Вашу жизнь?

– У меня много хобби. Люблю путешествовать по родным краям - открывать новые красивые места, ходить по «тропам здоровья», а в свободное время выращивать экологически чистые овощи.

- Кто такой хороший кардиолог, на ваш взгляд?

— Доктор, умеющий слушать сердце и слышать пациента, а еще, кардиолог должен быть и отличным «психологом».

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