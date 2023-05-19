Артериальная гипертензия или гипертония: причины возникновения, способы профилактики

– Артериальная гипертензия является серьезной проблемой здравоохранения во всем мире в связи с увеличение заболеваемости. Распространенность ее в экономически развитых странах составляет от 20 до 50% и является одним из главных факторов инвалидности и смертности населения. Стоит отметить, что артериальную гипертонию можно успешно контролировать.

Причины развития гипертонии

Повышением артериального давления могут сопровождаться десятки различных хронических заболеваний. Диагноз гипертоническая болезнь устанавливается в тех случаях, когда имеется стабильное повышение АД более 140/90 мм рт ст. Помимо имеющейся у некоторых людей генетической предрасположенности, среди таких факторов риска находятся: ожирение, малоподвижный образ жизни, избыточное потребление поваренной соли и алкоголя, хронический стресс, курение. У людей с артериальной гипертензией наличие дополнительных факторов ( избыточный вес или ожирение, повышенный уровень общего холестерина , ЛПНП и глюкозы крови) увеличивает риск развития сердечно-сосудистых осложнений (инфаркт миокарда, инсульт, нарушение ритма и др)

Зав. кардиологическим отделением областного кардиоспансера Елена Мельникова.

Как бороться с артериальной гипертонией?

Провести коррекцию всех модифицированных факторов риска: борьба с курением, малоподвижным образом жизни, нормализовать липидный спектор и уровень глюкозы, контролировать массу тела для предупреждения развития ожирения ( стремиться к ИМТ 20-25 кг/м2, окружность талии у мужчин менее 94 см, у женщин менее 80 см Ограничить прием соли –менее 5г/сутки и употребление алкоголя: менее 14 ед/неделя для мужчин и менее 8 ед/нед для женщин (1 алкогольная единица = 125 мл вина или 250 мл пива).

Увеличить употребление овощей, свежих фруктов, рыбы, орехов, ненасыщенных жирных кислот, уменьшить употребление мяса, углеводов. При артериальной гипертензии степени и более постоянный прием лекарственных препаратов. Монотерапия может использоваться у пациентов с артериальной гипертензией 1-ой степени, в остальных случаях принимается комбинация препаратов. Пациентам высокого риска ССО рекомендовано принимать статины с целью нормализации липидного спектра.

Как понять, что у вас гипертония?

Начиная с 23 лет, и уж тем более в 40 лет, важно контролировать свое артериальное давление. Нормальным давлением считается давление меньше 140 на 90. Если у вас появились такие симптомы, как тяжесть в голове, немотивированная усталость к концу рабочего дня, то вы тем более должны контролировать свое давление. Артериальная гипертония очень часто протекает скрыто, без всяких симптомов, поэтому ее и называют «молчаливой убийцей». Это вовсе не означает, что вы не должны ее отслеживать активным образом.

Как правильно измерить свое артериальное давление? Вы должны в спокойном состоянии, без предшествующего употребления кофе, крепкого чая, без предшествующей физической активности, в течение 30 минут измерить артериальное давление 2-3 раза. Ваше давление определяется по среднему значению. Оптимальным давлением считается 120 на 80.

Гипертония начинается со значений 140 на 90. Все промежуточные показатели считаются «высоким нормальным давлением». Это словосочетание, на первый взгляд, странное, но все объяснимо.

Для людей, подверженных факторам риска, среди которых ожирение, курение и возраст - 55 лет для мужчин и 65 лет для женщин – такое давление будет считаться высоким. Для молодых людей, не имеющих дополнительных факторов риска, это считается нормальным давлением. Если у вас давление перешло нормативные значения, вам поставлен диагноз артериальная гипертония или гипертоническая болезнь, если меры по снижению массы тела, ограничению потребления соли, правильному питанию и нормальной физической активности не привели к нужному контролю артериального давления, то врач назначит вам медикаментозные препараты.

Существуют правила приема данных препаратов

1. Важно осознать, что прием этих препаратов будет длительным, неопределенно долгим. К сожалению, артериальную гипертонию, как хроническое заболевание, вылечить нельзя. Ее можно взять под контроль.

2. Всякие изменения в терапии должны осуществляться только по совету врача. Поскольку терапия подбирается с учетом уровня артериального давления и других факторов, например, есть ли изменения со стороны сердца, почек, сосудов, головного мозга. Все эти изменения адекватно может оценить только профессионал.

Ни в коем случае не воспринимайте советы друзей, близких, знакомых. Если вы будете принимать препараты, но перестанете следить за собой, таким образом вы будете носить воду в решете.

Несмотря на то, что давление снизится, все неблагоприятные факторы будут продолжать работать в отношении патологических изменений сосудов, тем самым ухудшая состояние организма. Борьба с гипертонией как профилактика инсульта и инфаркта – это активный процесс со стороны не только врача, но и пациентов. Успехов вам в борьбе с данным заболеванием!

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