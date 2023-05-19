Николай Воробьев: «Быть гражданином нашей страны – большая честь и гордость» Фото: материалы пресс-служб

Торжественная церемония прошла в Тульском государственном музее оружия в рамках Всероссийского проекта «Мы – граждане России!». Инициатор акции – организация детей и молодежи «Движение первых». Проект направлен на популяризацию государственных символов России в молодежной среде, формирование гражданской культуры подростков. Вручение паспортов проходит каждый месяц и приурочено к памятным датам в истории нашей страны.

19 мая в России отмечается как День детских общественных объединений. Поэтому сегодня главные герои церемонии – не просто школьники, но также активисты детских и молодежных организаций, достигшие заметных успехов в учебе, спорте и общественной работе. Паспорта им вручили председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев и депутат Государственной Думы Виктор Дзюба.

От имени депутатов регионального парламента Николай Юрьевич поздравил молодых людей с важнейшим событием в их жизни, а еще – поблагодарил активистов «Движения первых» за инициативу Всероссийского проекта «Мы – граждане России!» По мнению спикера облдумы, здорово, что проект родился именно в молодежной среде.

– Обязательно будем поддерживать ребят, – сказал Николай Воробьев.

Председатель областной Думы отметил, что получение паспорта – важный этап взросления.

– Быть гражданином нашей страны – большая честь и гордость. Россия уверенно развивается. Наши соотечественники совершают героические подвиги, великие научные открытия, демонстрируют выдающиеся достижения в культуре, экономике, спорте и многих других сферах жизни. Вам тоже предстоит внести свой вклад в развитие Родины. А пока желаю вам хорошо учиться, активно заниматься общественной работой, спортом, творчеством, всем, что интересно, что вам нравится. Пробуйте себя в самых разных сферах, юность – самое время для этого! – обратился к детям Николай Воробьев.

Приветствуя участников церемонии, Виктор Дзюба отметил, что особенную торжественность событию придает место проведения – государственный музей оружия, который прославляет историю тульского края и великие достижения наших земляков. Депутат Госдумы пожелал успехов юным тулякам.

В мероприятии также приняли участие министр молодежной политики Тульской области Алексей Далетшин и руководитель регионального отделения «Движения первых» Яна Берлева.