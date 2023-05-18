Локомотиву в Тульской области присвоили имя Героя Социалистического труда Константина Золотарёва

С инициативой выступили работники депо города Узловая.

С такой инициативой выступили работники депо города Узловая, где Константин Золотарёв проработал почти 40 лет. В церемонии приняли участие начальник Московской железной дороги Валерий Танаев, его заместитель по Тульскому региону Александр Потапенко, ветераны-железнодорожники, а также внук прославленного железнодорожника Константин Золотарев, который так же как его дедушка-тезка трудится на магистрали.

- Сегодня на линию выходит именной тепловоз, который назван в честь выдающегося железнодорожника-новатора Константина Золотарева. Ученики вспоминают его как человека пытливого ума, высокой самодисциплины и абсолютной порядочности – черты, присущие настоящим железнодорожникам. Именно такие люди являются примером для современных работников столичной магистрали, на их жизненный и профессиональный опыт сегодня опирается молодежь. Наша задача – сохранять прочный фундамент, который дает нам память об историческом прошлом, и строить на нем надежное будущее, - открывая торжественный митинг, сказал начальник МЖД Валерий Танаев.

Имя прославленного железнодорожника нанесено на оба борта тепловоза, на его кабине установлена памятная доска с биографическими данными К.Я. Золотарева.

Этот тепловоз стал четвертым на Московской железной дороге, которому присвоено имя заслуженного железнодорожника. На столичной магистрали уже курсируют локомотивы имени Виктора Ефимовича Бирюкова, Евгения Михайловича Тишкина, Зинаиды Петровны Троицкой.

В церемонии принял участие начальник Московской железной дороги Валерий Танаев.

Наша справка

Константин Золотарев в годы Великой Отечественной войны многократно водил составы с военными грузами к линии фронта. Разработал конструкцию, которая позволила увеличить мощность паровоза и повысить эффективность использования топлива на локомотивах, чем обеспечил бесперебойное продвижение грузов на фронт. Награждён тремя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта», медалями «За трудовую доблесть», «За оборону Москвы» и другими. В 1959 году за выдающиеся успехи в развитии железнодорожного транспорта ему присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 2011 году на здании музея истории локомотивного депо Узловая была установлена мемориальная доска в его честь.

В 2022 году принято решение назвать одну из улиц строящегося микрорайона Северный городок г. Узловая именем знаменитого земляка Константина Золотарева.

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