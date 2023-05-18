Родинки внимания. Как тулякам вовремя выявить меланому

Родинки внимания. Как вовремя выявить меланому?

Как распознать опасное заболевание и что делать, чтобы его избежать рассказали специалисты «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ» Тула Попов Сергей Владимирович, Врач-нейрохирург, врач-сосудистый хирург, врач-онколог, к.м.н., Панкратова Евгения Эдуардовна, врач-дерматовенеролог, косметолог, Шейнкман Владислав Леонидович, Врач-дерматовенеролог, к.м.н.

Эта злокачественная опухоль развивается из меланоцитов – клеток, отвечающих за выработку тёмного пигмента меланина, которые в 90% случаев локализуются на коже. Как не допустить возникновения меланомы, а если она появилась, вовремя заметить и обратиться к врачу?

Не злоупотреблять солнцем

Короткий отпуск на побережье или в огороде среднестатистический россиянин будет проводить раздетым под солнцем, чтобы загореть.

Даже однократный сильный солнечный ожог с покраснением и волдырями повышает риск образования меланомы на этом месте вдвое.

У разных людей восприимчивость к ультрафиолетовым лучам, конечно, разная. У светлокожего или усыпанного веснушками человека возникает тяжёлый ожог, а смуглый от такой же дозы ультрафиолета лишь слегка темнеет. Особенно нежная кожа у детей, и защищать её нужно тщательно.

Родинки внимания. Как вовремя выявить меланому?

По данным онкологов, 9 из 10 меланом – это следствие злоупотребления людьми со светлой кожей солнечными лучами или солярием. При этом возникнуть меланома может не сразу, а спустя 20–30 лет после загара. Поэтому пик заболеваемости приходится на возраст 50–55 лет.

Солнечный ожог – это всегда тот фактор, который вызывает возникновение фотомутаций в коже, со временем накапливающихся. В какой-то момент их количество превышает критическую отметку и возникает злокачественное новообразование.

То же самое происходит и в соляриях. Всё равно люди продолжают посещать солярии. Их популярность, может быть, и снижается, но мы видим в числе своих пациентов людей, у которых в анамнезе посещение соляриев.

Отказаться от загара

Как защитить кожу от ожогов? Есть одежда с УФ-фильтром, но ею мало кто у нас пользуется. Гораздо популярнее солнцезащитные кремы. Эффективность их защиты практически каждый из нас проверил на себе: действительно работают. Защитный слой следует обновлять каждые два часа. Но нужно понимать: даже крем с высоким уровнем защиты не устраняет воздействия УФ-лучей – он только ослабляет его. С другой стороны, УФ-абсорбенты, которые содержатся в таких средствах, чтобы рассеивать солнечные лучи (оксид цинка, диоксид титана), а также УФ-фильтры тоже могут вызывать нежелательные реакции. Поэтому к подбору защитных средств нужно относиться серьёзно, изучая их ингредиенты и не обольщаясь низкой ценой.

Родинки внимания. Как вовремя выявить меланому?

«Лучший способ защиты от меланомы – отказаться от загара»

Относительно безопасно загорать, по мнению врачей, можно утром с 8 до 11 часов и во второй половине дня – после 16.

Самоосмотр

Хорошая новость заключается в том, что ранние формы меланомы кожи (0–1B стадия) в 90–100% случаев дают полное излечение после локального хирургического иссечения опухоли под местной анестезией. Делать операцию нужно только у врача-онколога. При ранних формах меланомы это максимально щадящее и небольшое по объёму хирургическое вмешательство.

Важно не упустить время – вовремя заметить новообразование и обратиться к врачу. К сожалению, примерно у 20% больных меланомой при первичном обращении диагностируется III–IV стадия процесса. И это притом, что меланома кожи – опухоль наружной локализации, то есть хорошо видна на глаз.

Нужно хотя бы пару раз в год – в начале тёплого сезона и по завершении его – внимательно осматривать своё тело перед зеркалом. Ну а если на нём много родинок, проводить такие осмотры следует раз в 3 месяца. При этом каждую родинку удостаивать отдельного внимания. Если обнаружили подозрительную – идите к врачу.

Родинки внимания. Как вовремя выявить меланому?

Это не значит, что растущая родинка обязательно окажется злокачественной опухолью. Она может быть одним из так называемых диспластических невусов, а также доброкачественных опухолей (папиллом, кератом, гемангиом, фибром кожи), которые не требуют радикального вмешательства.

Тем не менее сходить к доктору надо. Для начала – к дерматологу. Он изучит родинки под многократным оптическим увеличением. Если заметит признаки меланомы, то направит к онкологу.

Диагностика

Заподозрить меланому может как сам человек, так и любой врач при общем осмотре, но диагностирует ее онколог (онкодерматолог). В современных клиниках доступна дерматоскопия или исследование подозрительных образований кожи с помощью оптической высокоточной системы — дерматоскопа, позволяющего детально изучить подозрительный участок ткани при многократном увеличении. При наличии изъязвлений доктор может «взять стекла» — мазок из ранки для изучения под микроскопом.

Самым информативным методом диагностики является гистологическое исследование, то есть изучение тканей удаленного хирургом новообразования. Также при меланоме важно определить и обследовать сторожевой лимфатический узел на наличие метастазов. Считается, что именно он «ловит» самые первые метастазы, поэтому необходима его биопсия.

Можно ли удалять родинки?

Родинку обязательно удаляют, если она травмирована, – так исключают риск нагноения. Если же она просто кажется некрасивой, избавиться от неё тоже можно.

Но перед удалением нужна консультация онколога-дерматолога. Второй момент: удалённую родинку нужно отправить на гистологическое исследование. И желательно, чтобы через 2–3 месяца пациент пришёл к врачу и тот провёл осмотр на наличие остатка пигмента в рубце. Если родинка увеличивается в размерах, с удалением тянуть не стоит. Но самостоятельно перевязывать родинки нитками, мазать чистотелом или йодом не стоит. Есть риск получить некрасивый рубец или удалить не полностью. Ну а если это нераспознанная меланома, это только оттянет время до установления диагноза.

Нужно ли заклеивать пластырем?

Было время, когда такая процедура популяризировалась – считалось, что тем самым уменьшается воздействие ультрафиолета на родинки.

Оказалось, что это не работает. Наличие атипических невусов – это индикатор повышенной чувствительности кожи к ультрафиолету, и заклеивание родинки не будет профилактикой новой меланомы. Это лишь создаст чувство ложной защищённости и подтолкнёт к ещё более длительному пребыванию на солнце. Злокачественная же опухоль под действием полученного ультрафиолетового облучения может возникнуть на другой части кожи – внешне совершенно здоровой».

Родинки внимания. Как вовремя выявить меланому?

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Какие признаки меланомы существуют?

Стоит присмотреться к новообразованию и записаться на прием к специалисту, если оно: - имеет несимметричную окраску/форму; - имеет неровные границы; - крупнее 5 мм; - стремительно начало меняться. На приеме врач осмотрит родинку с помощью дерматоскопа, который позволяет изучить ее структуру.

По статистике 90% меланом сразу растут как новообразования, то есть они могут просто напоминать родинку, но при этом никогда не быть ей.

Какие факторы риска развития меланомы существуют?

- высокая чувствительность к ультрафиолету;

- периодические солнечные ожоги в детстве;

- наличие более 100 родинок,

- имеющийся гигантский или крупный невус;

- наличие более 10 диспластических невусов;

- случаи заболевания меланомой среди кровных родственников;

- использование PUVA-терапии при псориазе;

- врожденный или приобретенный иммунодефицит.

Почему важно выявить меленному на ранней стадии?

Чем раньше обнаружена злокачественная опухоль, тем выше вероятность ее излечения. Меланома не исключение в этом отношении. Нужно отметить, что стадия меланомы определяется не ее площадью, а глубиной прорастания. Чем толще меланома, тем выше вероятность, что злокачественные клетки попадут в лимфатические или кровеносные сосуды и распространятся по всему телу.

Если вы все-таки обнаружили у себя подозрительное новообразование, что делать дальше? Для начала необходимо успокоиться, а потом как можно скорее записаться на прием к врачу-онкологу или врачу-дерматологу.

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