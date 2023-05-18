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ЗДОРОВЬЕ18 мая 2023 6:00

Родинки внимания. Как тулякам вовремя выявить меланому

Пригрело солнышко – и мы сразу подумываем о том, где бы позагорать. Ожоги, вызванные УФ-излучением, могут стать причиной меланомы
Источник:kp.ru
Родинки внимания. Как вовремя выявить меланому?

Родинки внимания. Как вовремя выявить меланому?

Как распознать опасное заболевание и что делать, чтобы его избежать рассказали специалисты «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ» Тула Попов Сергей Владимирович, Врач-нейрохирург, врач-сосудистый хирург, врач-онколог, к.м.н., Панкратова Евгения Эдуардовна, врач-дерматовенеролог, косметолог, Шейнкман Владислав Леонидович, Врач-дерматовенеролог, к.м.н.

Эта злокачественная опухоль развивается из меланоцитов – клеток, отвечающих за выработку тёмного пигмента меланина, которые в 90% случаев локализуются на коже. Как не допустить возникновения меланомы, а если она появилась, вовремя заметить и обратиться к врачу?

Не злоупотреблять солнцем

Короткий отпуск на побережье или в огороде среднестатистический россиянин будет проводить раздетым под солнцем, чтобы загореть.

Даже однократный сильный солнечный ожог с покраснением и волдырями повышает риск образования меланомы на этом месте вдвое.

У разных людей восприимчивость к ультрафиолетовым лучам, конечно, разная. У светлокожего или усыпанного веснушками человека возникает тяжёлый ожог, а смуглый от такой же дозы ультрафиолета лишь слегка темнеет. Особенно нежная кожа у детей, и защищать её нужно тщательно.

Родинки внимания. Как вовремя выявить меланому?

Родинки внимания. Как вовремя выявить меланому?

По данным онкологов, 9 из 10 меланом – это следствие злоупотребления людьми со светлой кожей солнечными лучами или солярием. При этом возникнуть меланома может не сразу, а спустя 20–30 лет после загара. Поэтому пик заболеваемости приходится на возраст 50–55 лет.

Солнечный ожог – это всегда тот фактор, который вызывает возникновение фотомутаций в коже, со временем накапливающихся. В какой-то момент их количество превышает критическую отметку и возникает злокачественное новообразование.

То же самое происходит и в соляриях. Всё равно люди продолжают посещать солярии. Их популярность, может быть, и снижается, но мы видим в числе своих пациентов людей, у которых в анамнезе посещение соляриев.

Отказаться от загара

Как защитить кожу от ожогов? Есть одежда с УФ-фильтром, но ею мало кто у нас пользуется. Гораздо популярнее солнцезащитные кремы. Эффективность их защиты практически каждый из нас проверил на себе: действительно работают. Защитный слой следует обновлять каждые два часа. Но нужно понимать: даже крем с высоким уровнем защиты не устраняет воздействия УФ-лучей – он только ослабляет его. С другой стороны, УФ-абсорбенты, которые содержатся в таких средствах, чтобы рассеивать солнечные лучи (оксид цинка, диоксид титана), а также УФ-фильтры тоже могут вызывать нежелательные реакции. Поэтому к подбору защитных средств нужно относиться серьёзно, изучая их ингредиенты и не обольщаясь низкой ценой.

Родинки внимания. Как вовремя выявить меланому?

Родинки внимания. Как вовремя выявить меланому?

«Лучший способ защиты от меланомы – отказаться от загара»

Относительно безопасно загорать, по мнению врачей, можно утром с 8 до 11 часов и во второй половине дня – после 16.

Самоосмотр

Хорошая новость заключается в том, что ранние формы меланомы кожи (0–1B стадия) в 90–100% случаев дают полное излечение после локального хирургического иссечения опухоли под местной анестезией. Делать операцию нужно только у врача-онколога. При ранних формах меланомы это максимально щадящее и небольшое по объёму хирургическое вмешательство.

Важно не упустить время – вовремя заметить новообразование и обратиться к врачу. К сожалению, примерно у 20% больных меланомой при первичном обращении диагностируется III–IV стадия процесса. И это притом, что меланома кожи – опухоль наружной локализации, то есть хорошо видна на глаз.

Нужно хотя бы пару раз в год – в начале тёплого сезона и по завершении его – внимательно осматривать своё тело перед зеркалом. Ну а если на нём много родинок, проводить такие осмотры следует раз в 3 месяца. При этом каждую родинку удостаивать отдельного внимания. Если обнаружили подозрительную – идите к врачу.

Родинки внимания. Как вовремя выявить меланому?

Родинки внимания. Как вовремя выявить меланому?

Это не значит, что растущая родинка обязательно окажется злокачественной опухолью. Она может быть одним из так называемых диспластических невусов, а также доброкачественных опухолей (папиллом, кератом, гемангиом, фибром кожи), которые не требуют радикального вмешательства.

Тем не менее сходить к доктору надо. Для начала – к дерматологу. Он изучит родинки под многократным оптическим увеличением. Если заметит признаки меланомы, то направит к онкологу.

Диагностика

Заподозрить меланому может как сам человек, так и любой врач при общем осмотре, но диагностирует ее онколог (онкодерматолог). В современных клиниках доступна дерматоскопия или исследование подозрительных образований кожи с помощью оптической высокоточной системы — дерматоскопа, позволяющего детально изучить подозрительный участок ткани при многократном увеличении. При наличии изъязвлений доктор может «взять стекла» — мазок из ранки для изучения под микроскопом.

Самым информативным методом диагностики является гистологическое исследование, то есть изучение тканей удаленного хирургом новообразования. Также при меланоме важно определить и обследовать сторожевой лимфатический узел на наличие метастазов. Считается, что именно он «ловит» самые первые метастазы, поэтому необходима его биопсия.

Можно ли удалять родинки?

Родинку обязательно удаляют, если она травмирована, – так исключают риск нагноения. Если же она просто кажется некрасивой, избавиться от неё тоже можно.

Но перед удалением нужна консультация онколога-дерматолога. Второй момент: удалённую родинку нужно отправить на гистологическое исследование. И желательно, чтобы через 2–3 месяца пациент пришёл к врачу и тот провёл осмотр на наличие остатка пигмента в рубце. Если родинка увеличивается в размерах, с удалением тянуть не стоит. Но самостоятельно перевязывать родинки нитками, мазать чистотелом или йодом не стоит. Есть риск получить некрасивый рубец или удалить не полностью. Ну а если это нераспознанная меланома, это только оттянет время до установления диагноза.

Нужно ли заклеивать пластырем?

Было время, когда такая процедура популяризировалась – считалось, что тем самым уменьшается воздействие ультрафиолета на родинки.

Оказалось, что это не работает. Наличие атипических невусов – это индикатор повышенной чувствительности кожи к ультрафиолету, и заклеивание родинки не будет профилактикой новой меланомы. Это лишь создаст чувство ложной защищённости и подтолкнёт к ещё более длительному пребыванию на солнце. Злокачественная же опухоль под действием полученного ультрафиолетового облучения может возникнуть на другой части кожи – внешне совершенно здоровой».

Родинки внимания. Как вовремя выявить меланому?

Родинки внимания. Как вовремя выявить меланому?

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Именно на БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ врачи смогут определить, нуждаются ли родинки в удалении, имеются ли признаки меланомы и опасны ли они в целом. У каждого человека на теле есть родинки (пигментные невусы) разного вида, текстуры, окраски и формы. Многие с ними рождаются, у кого-то они появляются со временем. Но все знают, что эти "пятна" на нашем теле могут стать и ... Давайте разбираться.

Какие признаки меланомы существуют?

Стоит присмотреться к новообразованию и записаться на прием к специалисту, если оно: - имеет несимметричную окраску/форму; - имеет неровные границы; - крупнее 5 мм; - стремительно начало меняться. На приеме врач осмотрит родинку с помощью дерматоскопа, который позволяет изучить ее структуру.

По статистике 90% меланом сразу растут как новообразования, то есть они могут просто напоминать родинку, но при этом никогда не быть ей.

Какие факторы риска развития меланомы существуют?

- высокая чувствительность к ультрафиолету;

- периодические солнечные ожоги в детстве;

- наличие более 100 родинок,

- имеющийся гигантский или крупный невус;

- наличие более 10 диспластических невусов;

- случаи заболевания меланомой среди кровных родственников;

- использование PUVA-терапии при псориазе;

- врожденный или приобретенный иммунодефицит.

Почему важно выявить меленному на ранней стадии?

Чем раньше обнаружена злокачественная опухоль, тем выше вероятность ее излечения. Меланома не исключение в этом отношении. Нужно отметить, что стадия меланомы определяется не ее площадью, а глубиной прорастания. Чем толще меланома, тем выше вероятность, что злокачественные клетки попадут в лимфатические или кровеносные сосуды и распространятся по всему телу.

Если вы все-таки обнаружили у себя подозрительное новообразование, что делать дальше? Для начала необходимо успокоиться, а потом как можно скорее записаться на прием к врачу-онкологу или врачу-дерматологу.

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