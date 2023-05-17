Инновационная агропромышленная выставка «День Поля Тульской области» пройдет в регионе с 22 по 23 июня 2023 года

День поля - 2023: добро пожаловать в "Лазаревское".

В ходе мероприятия будут представлены ведущие производители сельскохозяйственной техники, средств защиты растений, удобрений, семян из России, Белоруссии, Китая, Индии, Турции и других стран. В числе информационных партнеров выставки - медиа-холдинг "Комсомольская правда".

Общая площадь выставки составит 332 гектара, из которых:

- 311 гектар будет отдан под средства защиты растений, гибридов, протравливателей, фунгицидов и демо-посевы производителей семян (50 га займут озимые и яровые культуры; и 90 га – зернобобовые, технические и масличные культуры, среди которых рапс, соя, кукуруза и подсолнечник);

- 21 гектар – под демонстрацию сельскохозяйственной техники. Самые инновационные и востребованные машины для работы в поле (комбайны, тракторы, почвообрабатывающая техника и сеялки) будут представлены отечественными производителями и дистрибьюторами международной техники.

Уже более 45 компаний подтвердили свое участие в мероприятии, среди которых: Россельхозбанк, Газпромбанк, Сбербанк, Август, Эконива, Агроснаб, БашИнком, ФосАгро и другие. Всего ожидается более 1000 гостей и экспонентов: профессионалы отрасли, ведущие специалисты и представители бизнеса.

Выставка пройдёт 22–23 июня на территории ПХ «Лазаревское» (село Ржаво, МО Лазаревское, Щёкинский район, Тульская область). Вход свободный.

ВАЖНО

Племенное хозяйство «Лазаревское» – одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Тульской области, ведет свою деятельность с 1981 года. Специализируется на производстве и переработке сельскохозяйственной продукции. Предприятие оказывает существенное влияние на развитие отрасли свиноводства не только в Тульском регионе, но и в России, ежегодно поставляя на рынок более 10 000 тонн мяса свиней лучших пород. ПХ «Лазаревское» имеет собственные: свиноводческий комплекс, мясоперерабатывающий комбинат, молокоперерабатывающий цех, цех производства комбикормов и растениеводства. Розничная сеть предприятия составляет 42 магазина.

www.lazarevo.ru