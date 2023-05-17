Инвестиции в молодость. Как тулячкам продлить молодость и красоту

Обсуждаем с одним из топовых косметологов Тулы Еленой Черных, на какие технологии, процедуры и аппараты обратить внимание, чтобы продлить молодость и красоту.

Елена Черных

- Какой главный тренд в anti-age сейчас?

- Омоложение организма изнутри. Сейчас доктора нашей клиники учатся в Международном институте интегральной превентивной и антивозрастной медицины PreventAge. На сегодняшний день — это одно из самых серьезных учебных заведений, где как раз разбирают старение на клеточном уровне. Теперь абсолютно ясно: только инъекций, кремов и аппаратов недостаточно — важен комплексный подход. И меня радует, что наши пациенты это понимают.

- А есть ли какой-то главный anti-age секрет?

- Боюсь вас разочаровать, но его не существует. Все банально: своевременный, правильно подобранный домашний уход — я очень люблю Zein Obagi. Коррекция дефицитов и питания с наличием белка, из которого синтезируется коллаген, спорт. Все это влияет на качество кожи лица, тела и волос и учитывается при составлении вашего индивидуального протокола у косметолога.

- Могут ли «уколы красоты» спасти ситуацию?

- На мой взгляд, этот термин устарел. Для замедления старения сегодня делают ставку на системный подход, в основе которого аппаратные методы. Именно они помогают добиться естественного результата. Никто даже не догадается, что вы были у косметолога, и уж тем более, что вы конкретно у него делали. Инъекциям это не под силу: они могут либо усилить аппаратный протокол, либо гармонизировать черты лица. Поэтому для гармоничного результата их лучше применять в комплексе.

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- Отличаются ли методики в зависимости от типов старения?

- Да, разумеется. Если утрировано разделить, то можно выделить мелкоморщинистый и деформационный типы старения. При мелкоморщинистом типе главная задача — улучшить качество кожи. В этом поможет игольчатый RF-лифтинг на израильском аппарате Morpheus 8, лазерные шлифовки, инъекции биоревитализации с гиалуроновой кислотой, инъекции коллагена, запускающие естественные механизмы обновления кожи.

При деформационном типе идет смещение связок и жировых пакетов. Поэтому в основе — SMAS-лифтинг, чтобы сократить эти связки, и Morpheus 8, но уже с другими параметрами. Если говорить об инъекциях, то мы подбираем препараты, которые не притягивают воду, потому что девушки с деформационным типом старения склонны к отекам, клетки, как губка, впитывает воду. Очень важно учитывать эти нюансы, иначе можно получить обратный эффект.

Все пациенты делятся по возрасту, образу жизни и типу старения. Мы обязательно учитываем общее состояние здоровья и дефициты. Узнаем, может ли пациент позволить себе реабилитационный период, обращаем внимание, в какой сезон проводится процедура. Поэтому прежде чем записываться на процедуру «как у подруги», лучше проконсультируйтесь с косметологом.

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- Кстати, об отеках. Для многих девушек — это настоящая проблема. Как с ней работать?

- Отеки - это про дренаж и застойные явления. Нужно понимать, почему возникли отеки. Если, например, это долгое стояние на ногах, слабость венозной системы, генетическая предрасположенность к варикозному расширению вен, то здесь на помощь приходят процедуры на аппарате BT-6000 LYMPHASTYM. Это потрясающая методика, которая за 20-30 мин выводит лишнюю жидкость из межклеточного пространства. Вы ощущаете легкие ноги и сразу минус размер в бедрах и талии!

- А какие процедуры рекомендуете по телу?

- Прекрасно помогают процедуры на аппарате Evolve. Он работает с проблемной зоной на трех уровнях — стимулирует мышцы пресса, убирает жировую ткань и одновременно подтягивает кожу. Must have после родов или резкого похудения.

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