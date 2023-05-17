Увидеть точно, где болит. Куда тулякам обращаться при болях

Наш консультант – врач-рентгенолог, заведующий рентгенологическим отделением «Клиника Эксперт» Тула Алексей Герасимов.

Заведующий рентгенологическим отделением «Клиника Эксперт» Тула Алексей Герасимов

– Чаще всего беспокоят пациентов боли в спине и шее, головные боли различного характера, боли в конечностях, животе, а также боли без четкой локализации.

Обратившись в наш медицинский центр, пациент может рассчитывать на обширную диагностику, выявление причин боли, лечение, профилактику и реабилитацию.

В «Клинике Эксперт» Тула осуществляется мультидисциплинарный подход к решению проблемы боли. Специалисты Клиники сопроводят пациента от первичной диагностики до максимально положительного результата лечения – возможного полного избавления от боли. В стенах центра трудятся узкоспециализированные врачи и медперсонал, обученный работе именно с болевым синдромом и его причинами.

Управление болью

В структуре клиники начинает работу Центр лечения боли. В практику центра внедрен мультидисциплинарный подход в лечении боли, подходы с позиции доказательной медицины, современные неинвазивные и инвазивные методы купирования болевого синдрома, в том числе различные виды блокад под УЗИ и рентген-навигацией, радиочастотная денервация, хирургическое лечение болевого синдрома. В Центре лечения боли созданы все условия для решения задач диагностики и лечения боли в кратчайшие сроки: ежедневно ведут прием врачи-неврологи, нейрохирург, онколог, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики, на 1 этаже расположены магнитно-резонансный и рентгенкомпьютерный томограф. На 2 этаже развернута рентен-операционная и современные послеоперационные палаты, позволяющие комфортно и безопасно вести пациентов. В структуре Центра начинает функционировать кабинет головной боли, задачей которого является курация пациентов с различными видами головной боли, в том числе при мигрени. Важным аспектом являются внедренные в центре подходы к реабилитации, позволяющие пациенту вернуться к активной жизни в кратчайшие сроки и профилактировать рецидивирование. Внедрены в практику методы введения комплекса коллагена, полинуклеотидов, обогащенной тромбоцитами аутоплазмы не только в крупные суставы, но и в фасеточные суставы под рентген-навигацией.

Точность диагностики

Лечение, которое обязательно поможет, может строиться только на основе точных данных. Именно поэтому в Клинике работает современное оборудование, которое позволяет выявить малейшие изменения в тканях. Это КТ и МРТ диагностика.

Как слоеный пирог

Например, метод компьютерного томографического (КТ) исследования в Клинике Эксперт - это одна из разновидностей рентгеноскопии. Через ткани различной плотности пропускаются рентгеновские лучи, которые затем измеряются и обрабатываются машиной.

Обычные рентгеновские снимки – это отражение исследуемой ткани или органа. На них мелкие патологии могут ускользнуть от внимания диагноста или быть вообще не видны. При проведении КТ в Клинике Эксперт, рентгеновская трубка томографа вращается вокруг тела пациента, исследуемый орган сканируется с разных сторон, тем самым давая четкое представление о своем рельефе и структуре.

Расположенные в аппаратуре датчики улавливают излучение и преобразуют его в электроимпульсы, которые после прохождения необходимой компьютерной обработки, появляются на мониторе в виде изображения внутренних органов. В результате процедуры пациент получает томограмму, распечатанный на специальной пленке снимок обследуемой части своего тела.

У нас есть новый современный томограф, который позволяет делать более широкий спектр обследований. Он работает гораздо быстрее, дает более качественные трехмерные изображения отделов тела и помогает выявлять более мелкие патологические очаги.

Области применения КТ

В настоящее время КТ рекомендована для диагностики в онкологии, нейрохирургии (опухоли головного или спинного мозга, сосудистые патологии мозга, инсульты), заболеваний позвоночника (для выявления грыж межпозвонковых дисков, гематом, опухолей позвонков, переломов, метастазов рака в позвонки и т. д.), патологии легких (пневмоний, опухолей, туберкулеза). Широко применяется КТ в диагностике заболеваний органов брюшной полости — печени, поджелудочной железы, кишечника, почек и надпочечников, а также органов малого таза — матки и придатков, костных структур черепа (челюсти, зубы, околоносовые пазухи, носослезный канал).

КТ с контрастом

Компьютерная томография может проводиться также с контрастом, то есть особым веществом, которое хорошо визуализируется на КТ-изображениях. Это помогает в некоторых случаях улучшить изображение опухолей или пораженных участков органов. Кроме того, контрастная КТ применяется при исследовании сосудов, в частности, сонных артерий, сосудов мозга, аорты, сосудов ног, а также сосудов сердца. Это так называемая виртуальная коронарография, которая не требует инвазивного этапа в виде введения катетера в артерии сердца.

Основные преимущества КТ

Бесспорными преимуществами КТ являются:

- Высокая информативность — КТ позволяет получить четкое изображение в тех случаях, когда другими методами (УЗИ, рентген) трудно получить информативный снимок.

- Неинвазивность метода. КТ не требует нарушения целостности кожных покровов.

- Быстрота проведения сеанса и обработки информации — в отличие от МРТ или УЗИ, процедура иногда занимает пару десятков секунд, особенно при использовании новейших КТ-сканеров.

- Высокая информативность в диагностике опухолей, а также внутренних кровотечений, включая инсульты.

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