Отложенное материнство... Где в Туле заморозить яйцеклетки

Как сделать так, чтобы время работало на тебя и счастливое материнство все-таки случилось, рассказывает главный врач клиники «Мать и дитя» Ангелина Чибисова.

Главный врач клиники «Мать и дитя» Ангелина Чибисова

В газетах и журналах то и дело мелькают новости вроде «Анджелина Джоли родила двойню», «в Великобритании женщина родила шестерых!» И все живы-здоровы. И улыбаются нам с экранов. А мы в очередной раз убеждаемся: медицина всесильна, а современные технологии легко исправляют ошибки природы!

Мы строим карьеру, зарабатываем деньги... И вот нам 35, 40, 45... У нас есть все: деньги, бизнес, партнеры, карьера. Но нет самого главного: нет маленького человечка, нашей частички, нашей кровинушки...

Каждая женщина должна знать о том, что никакие технологии нельзя обмануть: возраст – главный фактор, влияющий на возможность иметь детей.

Как связаны возраст женщины и количество яйцеклеток?

С возрастом количество яйцеклеток, вырабатываемых яичником, снижается. Особенно это снижение заметно, начиная с 35 лет. Катастрофическим становится это падение после 40.

Количество – не единственный ухудшающийся с годами показатель. Качество производимых женщиной яйцеклеток тоже меняется не в лучшую сторону. А значит, с годами все меньше и меньше вероятность получения здорового эмбриона (и здорового ребенка) от яйцеклетки, содержащей ненормальный генетический аппарат.

Как связаны возраст женщины и вероятность выкидыша?

Вероятность выкидыша увеличивается с возрастом: в возрасте 40 лет она составляет около 40%, а уже в 45 лет – около 80%.

Вывод один: «Беременеть даже с ЭКО лучше раньше, чем позже»!

А если рядом еще нет спутника жизни, можно прибегнуть к заморозке (криоконсервации) собственных яйцеклеток (ооцитов).

Кому показана криоконсервация ооцитов?

-При заболеваний яичников и/или маточных труб, в результате которых фертильность быстро снижается.

- При желании сохранить собственный генетический материал перед сложным лечением (лучевая терапия, химиотерапия).

- При высоком риске раннего климакса, делающего невозможным созревание яйцеклеток (операции на яичниках, ранний климакс у мамы).

- При желании отложить беременность на более поздний срок, но использовать яйцеклетки, полученные в наиболее благоприятный для зачатия период.

Что должна знать женщина до того, как решится на замораживание яйцеклеток?

- Использование замороженных яйцеклеток в будущем подразумевает проведение ЭКО.

- Уровень выживаемости ооцитов после размораживания составляет 90–97 %.

В каком возрасте лучше всего прибегнуть к витрификации?

Чем раньше, тем лучше! В среднем, оптимальным возрастом для сохранения фертильности (криоконсервации ооцитов, эмбрионов, овариальной ткани) является 30-35 лет. Но у каждой пациентки этот вопрос всегда рассматривается индивидуально.

Сколько лет могут храниться замороженные ооциты?

Замороженные ооциты могут храниться сколько угодно долго. Главное, чтобы сохранялись оптимальные условия для их хранения.

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