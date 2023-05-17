Всё путём!

Железнодорожным путем легендарный «Тулажелдормаш» следует уже более полутора столетий, наполненных богатейшей и стремительной историей, домчавшей тульское предприятие до одного из крупнейших в стране производителей путевой техники и технологий для строительства, обновления и содержания стальных магистралей с золотыми людьми этой системообразующей организации российской экономики.

Казалось, чего только не было за эту стопятидесятилетнюю жизнь завода… А вот глава государства посетил завод впервые!

4 апреля на «Тулажелдормаш» приехал Президент России Владимир Путин. Естественно, ему показали завод, сборочный цех, цех заготовок и сварочных узлов. Судя по реакции, глава государства был впечатлен! И модернизацией предприятия, и техникой, которую здесь выпускают, и технологическим эффектом для РЖД, и, конечно, перспективой дальнейшего развития. Владимир Путин так и сказал на встрече с рабочими:

- Я хочу вам пожелать успехов, у вас очень хорошее предприятие. С удовольствием послушал ваших руководителей: у них очень интересные планы, и они серьезные. Я знаю, что они добиваются и того, чтобы результаты их работы как организаторов сказывались и на доходах работников предприятия. И, насколько я посмотрел по справкам, у вас заработная плата все-таки повыше, чем средняя по региону. Это результат той команды, которая организует производство, с чем я их и поздравляю. Ну а вас поздравляю с тем, что у вас предприятие, имеющее хорошие перспективы развития, потому что то, что вы делаете, это реально поднимает работу и эффективность работы РЖД, компании, которая является системообразующей для всей экономики. Поэтому вы решаете как бы частную задачу, но результат вашей работы напрямую отражается на экономике всей страны.

Понятно, что после такой огранки «Тулажелдормаш» засверкал по-новому.

Всё путём!

Путевый и путевой

В настоящее время на железных дорогах России и стран СНГ работает более 2,5 тысячи единиц техники, произведенной на Тульском железнодорожном заводе. И какой техники! Девять лет назад АО «Тулажелдормаш» вошел в состав многопрофильного промышленно-инжинирингового холдинга Группы ПТК, специализирующегося на производстве, ремонте и эксплуатации железнодорожной техники. Приоритетное направление развития Группы ПТК - путевое машиностроение. Крупнейший в стране Инженерный центр проектирует машины и ведет разработку инновационных технологий ремонта пути. Осуществляется полное сервисное сопровождение и эксплуатация всех выпускаемых машин под авторским надзором конструкторов завода. С учетом имеющихся компетенций Группа ПТК осуществляет комплексное обслуживание железнодорожной инфраструктуры на протяжении всего жизненного цикла пути. Здесь любят повторять: «чтобы России зарабатывать миллиарды, надо успевать менять рельсы».

В русском языке прилагательные «путевой» и «путевый» - созвучны. А на «Тулажелдормаше» значения «обслуживание путей сообщения» и «путный, дельный, толковый, хороший, стоящий, пригодный» настолько сблизились, что кажутся уже синонимами...

«В ходе проведенных на полигонах ОАО «РЖД» испытаний наши машины установили мировой рекорд по скорости и качеству работ, - рассказал генеральный директор Группы ПТК Александр Силкин. – И это не просто машины, это комплекс машин, соединенных в одну безупречную технологию. Комплекс демонстрирует выработку в 2,5 раза выше, чем у лучших отечественных и зарубежных аналогов. Все разработки ведутся совместно и под руководством ОАО «РЖД», их контролирует лично генеральный директор компании Олег Белозеров. Мы учли все требования и опыт нашего основного заказчика. Технико-экономические расчеты демонстрируют наилучшие показатели и позволяют железнодорожникам сократить издержки на путевые ремонты на десятки миллиардов рублей в год. Эффект для РЖД достигается уже с первого года эксплуатации».

Чтобы представить себе всю грандиозность достигнутого технологического прорыва, достаточно, пожалуй, назвать лишь одну цифру: одна секция комплекса, о которой рассказывает Александр Силкин, состоит из пятнадцати тысяч деталей и агрегатов! Эти машины впору сравнивать с космическим кораблем! Масштаб решаемых задач настолько велик, что выходит далеко за рамки предприятия. Именно поэтому губернатор Тульской области Алексей Дюмин, мобилизовал на достижение результатов региональное правительство и научно-образовательный центр мирового уровня «ТулаТех». И не случайно выбор президента Владимира Путина остановился именно на «Тулажелдормаше». Потому что обеспечение безопасности перевозок, кратный рост их объема в настоящее время сталкиваются с имеющимися инфраструктурными ограничениями, наличием «узких» мест и ростом просроченных объемов ремонта пути.

Всё путём!

Инновационным путем

Железнодорожные пути России ориентированы справляться с огромными потоками грузов, с огромным пассажиропотоком. Для этого надо значительно увеличивать пропускную способность железнодорожной сети. Чрезвычайно актуальным становится глубокая модернизация путей, для которых в свою очередь, необходимы высокопроизводительные машины. Современным ремонтом путей должны заниматься машины, объединенные в единое цифровое пространство. Они смогут обеспечить безопасность железнодорожных перевозок, в срок проводить все виды ремонта, позволяя поддерживать высокую скорость движения на перегонах. Производительность западных аналогов - что европейских, что американских, недостаточна для решения амбициозных задач, стоящих перед российским транспортным комплексом. Справиться с ними может только современная отечественная техника с высокими производственными показателями.

Владимир Путин на «Тулажелдормаше» подчеркнул, что один из самых приоритетных вопросов сегодня – развитие промышленности России, индустриального потенциала, в том числе с учетом внешнего давления. И сегодня перед тульскими машиностроителями стоят задачи освоить выпуск техники, которую в полном смысле можно назвать цифровой.

- В ОАО «РЖД» идет активная работа по созданию цифровых двойников пути, объектов инфраструктуры, цифровых паспортов проектов, чтобы планировать ремонты уже в цифровом пространстве. Это позволит сэкономить и деньги, и время, – рассказал президенту России исполнительный директор Группы ПТК Илья Постников. – У нас свой проект цифровизации путевых машин, направленный на создание концепции жизненного цикла. От идеи через создание 3D-модели, технологическую подготовку производства, само изготовление и далее уже управление сервисом – все конструкторы, инженеры, технологи должны работать в единой информационной среде.

Новые машины проектируются уже с учетом западных санкций. Там будет использоваться электроника, произведенная в России или в дружественных государствах. Новая техника будет роботизирована, при ремонте инфраструктуры будут использоваться малолюдные технологии. Это особенно актуально для Восточного полигона, где ОАО «РЖД» приходится одновременно решать три задачи – обеспечивать возрастающие объемы перевозок при соблюдении всех требований безопасности, строить новые линии и приводить уже действующую инфраструктуру к нормативному состоянию.

Всё путём!

Не по пути

Сегодня инженеры «Тулажелдормаш», продолжая вековые традиции тульских умельцев, создают инновационные путевые машины для транспортной отрасли. На заводе десятилетиями трудятся целые трудовые династии, передавая из поколения в поколение бесценный опыт честного и достойного ремесла.

Благодаря таланту российских конструкторов и инженеров, опирающихся на лучшие технологические решения, и используя отечественные комплектующие, завод добивается полной независимости от иностранных поставщиков, обеспечивая технологический суверенитет отрасли.

Но в любом перспективном деле могут возникнуть сложности, которые будут всячески тормозить прогресс. Как например, кража интеллектуальной собственности, патентов и кадрового потенциала.

В текущих условиях острой нехватки кадров открыто ведется «охота» на высококвалифицированных специалистов конструкторского бюро «Тулажелдормаш». И процесс поставлен достаточно масштабно.

Так одним из аналогичных предприятий соседнего региона начата активная кампания по переманиванию конструкторов «Тулажелдормаш». Причем, в ход идут любые обещания: от запредельных зарплат, бонусов и привилегий до повышения в должности.

Дошло до того, что сразу после визита руководителей страны и региона на завод «Тулажелдормаш», отдельные работники конструкторского бюро, получив очередные «заманчивые» предложения, не смогли устоять и поддались на уговоры. Отягощает ситуацию, что некоторые сотрудники, в нарушение норм и положений о конфиденциальности, намереваются прихватить с собой и конструкторскую документацию на передовые технологии, современные разработки путевых комплексов.

Важно понимать всем, кто пытается не просто уйти на другое место работы, а взяв с собой интеллектуальную собственность, принадлежащую предприятию, рискуют стать фигурантами уголовных дел. На текущий момент служба безопасности АО «Тулажелдормаш» тотально отслеживает все бизнес-процессы и технологические цепочки на предприятии. Любое посягательство на интеллектуальную собственность компании, будь то конструкторские решения, разработки, технологии и т. д. – будет всячески пресекаться, а при выявлении подобных случаев будут инициированы обращения в следственный комитет и прокуратуру. Предприятие, которому уже больше 150 лет, дорожит своей репутацией. Сплав конструкторской мысли на «Тулажелдормаш» нерушим, и основные победы еще впереди.

Вектор пути

Что касается потенциала предприятия, то тут факты говорят сами за себя. Несколько десятков модификаций ремонтных машин сегодня выпускает тульский завод, и путевые комплексы предприятия не имеют аналогов в мире по техническим характеристикам.

Благодаря высокому профессионализму конструкторов, инженеров, рабочих, грамотным управленческим решениям, широкому внедрению передовых технологий, АО «Тулажелдормаш» уверенно развивается, выпускает технику и оборудование для строительства и содержания железнодорожных путей, реализует крупные инвестиционные проекты. Вклад завода в развитие Тульского региона и всей России поистине велик – и это не громкие слова, а объективная реальность.