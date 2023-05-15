Жизнь после 45. Как тулякам поддерживать хорошее самочувствие

Как это сделать, рассказывает врач гинеколог-эндокринолог, репродуктолог «Тульского центра диагностики и лечения» Элисса Алексеевна Овчарук.

Элисса Алексеевна Овчарук

Климакс – это естественный процесс угасания функции яичников, с которым рано или поздно сталкивается каждая женщина. В этот период снижается выработка женских половых гормонов, что сказывается на всем организме. Изменения не самые приятные, но их можно держать под контролем и замедлять до определенной степени. Если вовремя обратиться за помощью, то женщина сможет избавиться от многих неприятных симптомов и сохранить высокое качество жизни.

Как распознать климакс

Время наступления климакса, как и степень остроты его проявлений, могут значительно отличаться у разных женщин. Тем не менее, все женщины после 45 лет сталкиваются с такими типичными симптомами менопаузы как:

- Нерегулярность, урежение менструаций, а впоследствии - полное прекращение менструальных кровотечений;

Появление «приливов» жара к лицу;

- Набор веса;

- Снижение тургора кожи, появление и быстрое углубление мимических морщин;

- Перепады настроения, плаксивость, раздражительность;

- Слабость, упадок сил, апатия;

- Изменения в половой сфере: сексуальное влечение снижается; появляется сухость во влагалище;

- Возможно повышение артериального давления, появление болей в сердце;

- Недержание мочи, дискомфорт или даже боли при мочеиспускании;

- Кости становятся все более хрупкими и ломкими. Могут появляться боли в позвоночнике и суставах.

Кто поможет

Первый врач, к которому нужно обращаться при климаксе, это гинеколог-эндокринолог. Он проведет опрос и осмотр для оценки изменений в организме женщины, а также назначит ряд исследований:

- опрос, сбор анамнеза,

- гинекологический осмотр, включая кальпоскопию,

- УЗИ органов репродуктивной системы и молочных желез,

- по ситуации - забор мазков на анализы, крови (в т. ч. анализов на женские половые гормоны).

Если пациентка имеет жалобы со стороны мочевыделительной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной системы или любых других, может быть проведено дополнительное обследование, в том числе консультации узких специалистов.

По результатам обследования подбирается индивидуальная схема лечения, которая во многих случаях включает в себя гормональную заместительную терапию эстрогенами и препаратами прогестерона, специальная программа питания, а также поддерживающее лечение.

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Профилактика симптомов менопаузы

Лечение и профилактика менопаузы не только дают возможность пациентке почувствовать себя значительно лучше, но еще и замедляют процессы старения, сохраняя женщине цветущий вид и высокую активность на многие годы вперед.

Укрепление мышц тазового дна

Это уникальная БОС-терапия. Ослабление мышц тазового дна и опущение внутренних органов, такой побочный эффект доставляет сильный дискомфорт, однако лишь 12 % женщин не стесняются обратиться к врачу. Самая социально значимая проблема - пролапс органов малого таза: опущение матки и стенок влагалища, проявляющее себя эстетической неудовлетворенностью и диуретическими симптомами (недержание мочи). Кроме того, возникает дискомфорт в сексуальной сфере (во время полового акта наблюдаются сухость, жжение, синдром широкого влагалища, вагинальные звуки; рецедивирующие кальпиты и вульвиты, циститы). Все это неизбежно приводит к неудовлетворенности обоих партнеров качеством сексуальной жизни, нарушению гармонии в паре.

Сейчас существуют передовые медицинские техники для восстановления интимной зоны, и про оперативное вмешательство можно забыть. Реабилитация и профилактика этих деликатных проблем способны привести в норму эстетическое и физическое состояние органов малого таза.

«Уропроктокор» – это аппаратно-программный комплекс, терапевтическое действие которого основано на биологической обратной связи (БОС). БОС-терапия – возможность непрерывного компьютерного анализа физиологических реакций и их коррекции с помощью управления стимулами. «Уропроктокор» предназначен для восстановления и улучшения функции мышц тазового дна, в первую очередь, сфинктеров (прямой кишки, мочеиспускательного канала, уретровагинального сфинктера у женщин). «Уропроктокор» развивает навыки контроля за работой этой группы мышц, что позволяет добиться устранения симптомов и значительного улучшения качества жизни.

Он используется для лечения стрессового недержания мочи, нарушений мочеиспускания, синдрома хронической тазовой боли, цисталгии, реабилитации в послеродовом и послеоперационном периодах, купирование климактерических расстройств.

Специальные датчики вводятся во влагалище. Компьютер обрабатывает поступающие сигналы и информирует пациента о том, как работают его мышцы тазового дна, посредством просмотра любого интересного фильма. Фильм показывается только тогда, когда регистрируется необходимый уровень мышечного напряжения, а стоит пациенту расслабиться, как картинка пропадает. Таким образом, включается мотивация, это помогает достигать максимального клинического эффекта. Первые несколько процедур проходят под контролем специалиста. Требуется курсовое лечение, положительный результат заметен после 3-5 процедур.

Эстетическая гинекология

Эстетическая гинекология в нашей клинике — это малоинвазивные и амбулаторные процедуры, направленные на улучшение качества жизни женщины. Лазерный лифтинг влагалища основан на ускоренном обновлении и омоложении клеток слизистой оболочки за счет глубокого прогрева ткани, без нарушения ее целостности. В результате такого воздействия происходит быстрое сокращение коллагеновых волокон фасции, выстилающей стенки таза, ткани сжимаются и уплотняются, активируется процесс восстановления уже имеющихся белковых волокон и образование молодого коллагена.

При лазерном омоложении интимной зоны используются препараты для местного обезболивания. Вся процедура проводится амбулаторно, но по времени это занимает не более получаса в гинекологическом кресле. Во время манипуляции используется внутривагинальная насадка с лазерными лучами. Таким образом, увлажняется и восстанавливается слизистая оболочка всего влагалища.

Методика лазерного омоложения интимной зоны запускает процесс скорейшей регенерации и восстановления тканей, активизирует кровообращение во внутренних половых органах и стимулирует обменные процессы. Результат от процедуры виден уже после первого сеанса. Количество процедур, чтобы омолодить свою интимную зону и избавиться от мелких и неприятных дефектов, определяет специалист. Иногда врачи проводят до 4-х сеансов с перерывом в несколько месяцев, в самых запущенных случаях.

Помните! Жизнь после 45 только начинается! Не отказывайте себе в удовольствии жить полной, активной, насыщенной жизнью, обращайтесь к специалистам и регулярно проверяйте свое здоровье.

ВАЖНО

Чем раньше женщина сделает выбор в пользу гормональной терапии, она не только уберет симптоматику менопаузы, но и поможет в целом своему организму. Персонализированная менопаузальная терапия наряду с соблюдением здорового образа жизни (нормализация массы тела, сбалансированное питание, адекватная физическая активность, отказ от курения и злоупотребления алкоголем) – основа здоровья женщин с менопаузальными расстройствами.

При менопаузальной терапии уменьшается проявление таких симптомов: приливов, потливости, сухости влагалища, приступов сердцебиения, плаксивости, раздражительности, бессонницы, депрессивных состояний. Оказывается положительное влияние на липидный профиль крови, ремоделирование костной ткани. Кроме того, как системные, так и местные эстрогены положительно влияют на состояние кожи, увеличивая содержание коллагена в ней, и тем самым ее толщину, эластичность и увлажненность. Женщина выглядит моложе, кожа подтягивается, морщинки исчезают! Помогите своему организму продлить молодость и здоровье!

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