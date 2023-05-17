Ходить тяжелее. Как тулякам распознать у себя плоскостопие?

Кому-то не хочется идти к врачу, другие считают, что ничего страшного. Специалисты тем временем говорят, что в целом распознать плоскостопие можно у себя самостоятельно. По каким признакам распознать болезнь и как справиться с проблемой, рассказывает врач травматолог-ортопед, мануальный терапевт «Центра Доктора Дато» Романюк Игорь Юрьевич.

Романюк Игорь Юрьевич

Подиатрия – раздел медицины, занимающийся лечением заболеваний стопы и голени, объединяющий знания по ортопедии, травматологии, сосудистой и гнойной хирургии и нейрохирургии. Чтобы охватить такой объем специальностей, требуется мультидисциплинарный подход, т.е совместное ведения пациента врачами разных специальностей, что дает возможность оптимизировать процессы диагностики и лечения.

Многие полагают, что плоскостопие плохо лишь тем, что ноги быстрее устают. Это не так. При этом нарушение свода стопы уплощается, из-за чего теряется столь необходимые нам амортизационные функции, ведь именно продольный и поперечный своды стоп обеспечивают легкость и устойчивость походке, возможность держать баланс при ходьбе, приспосабливаться к смене поверхностей. Из-за отсутствия нормальной амортизации возрастает нагрузка не только на сами стопы, но и на весь опорно-двигательный аппарат — в процесс вовлекаются голеностопные суставы, колени, тазобедренные суставы и весь позвоночник. Стало быть, плоскостопие ухудшает не только здоровье ног, но и практически всего организма в целом.

Появились отеки стоп и лодыжек

Из-за перераспределения нагрузки на стопу ухудшается кровообращение. В большей степени страдает венозный отток. При этом давление в венах повышается, и жидкая часть крови в виде отеков скапливается в мягких тканях. При выраженном запущенном плоскостопии — снижении высоты сводов стопы — отеки со стопы и голеностопного сустава распространяются на всю голень. Может начаться варикозная болезнь.

Появились боли в коленях и спине

Из-за ухудшения амортизационных свойств стопы повышается нагрузка на весь опорно-двигательный аппарат. Одними из первых поражаются коленные суставы. При возросшей нагрузке хрящевая ткань коленного сустава разрушается. Аналогичные изменения происходят в хряще межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника. Разрушение хряща приводит к снижению высоты между позвонками. Нервные корешки ущемляются в межпозвонковых отверстиях.

Стопа визуально стала больше

В норме стопа растет примерно до 20 лет. Возможно ее увеличение не только за счет роста, но и за счет снижения высоты сводов при плоскостопии. По этой причине стопа становится распластанной. При поперечном плоскостопии она увеличивается в боковом направлении, а при продольном – в передне-заднем. Субъективные ощущения находят объективное подтверждение. В старой обуви раньше было комфортно, а сейчас тесно и нужно покупать обувь на размер больше.

Появление болезненных натоптышей

Это участки избыточного ороговения и уплотнения кожи. Они формируются в местах наибольшего трения, в основном на пятках. Но при плоскостопии конфигурация стопы изменяется. Из-за увеличившейся площади опоры натоптыши появляются на большей части поверхности подошвы. Нередко их можно обнаружить на тыльной и подошвенной поверхности пальцев.

Появление характерной косточки у основания первого пальца

Это признак вальгусной деформации большого пальца стопы, когда он отклоняется наружу в сочленении между плюсневой костью и фалангой. В итоге это место выпирает в виде пресловутой косточки. Здесь развивается воспаление с болью, отеком и покраснением кожи.

Врастание ногтя

При смещении первого пальца ногтевая пластина врастает в мягкие ткани ногтевого ложа. Это проявляется воспалением мягких тканей ногтевой фаланги с покраснением и болью. В отсутствие лечения присоединяется инфекция, воспаление приобретает гнойный характер.

Молоткообразная деформация пальцев

При плоскостопии изменяется тонус стопных мышц. Это приводит к избыточному сгибанию в одних межфаланговых суставах и разгибанию в других. В результате пальцы становятся похожими на маленькие молоточки или клюв птицы. Молоткообразной деформации, как правило, подвергаются вторые-третьи пальцы ног.

Беспокоят боли в пятках

Это признак плантарного фасциита, более известного как пяточная шпора. Плантарная фасция — это пучок сухожильных волокон, покрывающий стопу с подошвенной поверхности. Из-за усиления нагрузки на стопу плантарная фасция в месте соприкосновения с пяточной костью воспаляется. На соответствующем участке пяточной кости образуется болезненный нарост.

Трудно сидеть на корточках

Из-за ухудшения опорной функции стопы трудно соблюдать равновесие, сидя на корточках. В таком неудобном положении легко упасть вперед или на спину. На основании этих признаков можно лишь заподозрить плоскостопие.

Чем помочь?

Для того чтобы снизить нагрузку на стопу, рекомендуются ортезы полного контакта. Это индивидуальные ортопедические стельки. Благодаря им, снижается нагрузка на стопу, уходят боль и отеки, облегчается процесс ходьбы.

Ортопедические стельки — это рельефные съемные вставки для обуви, основной задачей которых является обеспечивать стопе правильную поддержку, но особенностью ортопедических стелек в нашем Центре является то, что она помогает научить стопу функционировать правильно: для этого мы используем систему ортезирования ФормТотикс.

В чем особенности стелек ФормТотикс?

Эти стельки нельзя купить в магазине. Их прописывает, подбирает и формует для вас сертифицированный врач. Стельки ФормТотикс не поднимают свод стопы, создавая «костыль», а служат тренажером для восстановления ее функций. Они корректируют именно движение стопы, а не ее положение в статике, что принципиально важно. Стельки ФормТотикс по своей текстуре повторяют влажный морской песок, а не твердый супинатор, что в двое увеличивает контакт подошвы с опорой.

Изготовление стелек

Прежде всего врач проводит функциональное тестирование стоп, выбирает подходящую заготовку и формует под стопы. В течение 1-2 месяцев стелька максимально адаптируется к стопе, и пациент повторно приходит на консультацию для выполнения заключительной коррекции стелек. Терапию можно считать завершенной, когда пациент передвигается комфортно без боли и ограничений. Для лучшей коррекции движения стоп также применяется кинезиотейпирование совместно с мануальной терапией. Это революционный метод, обеспечивающий правильную работу или поддержку мышц и сухожилий, способствующий уменьшению боли и воспалений посредством эластичных клейких лент на хлопковой или синтетической основе. Показаниями для данного метода являются любые проблемы опорно-двигательного аппарата, и в нашем центре эта методика используется регулярно и доведена до совершенства.

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