Николай Воробьев: «Единая Россия» продолжает участвовать в гуманитарной миссии Тульской области в Мариуполе

На подшефную территорию доставлена очередная партия гуманитарного груза для жителей и военных.

Делегация регионального отделения партии «Единая Россия» вернулась из Мариуполя, выполнив задачи еще одной гуманитарной миссии по оказанию помощи населению Левобережного района города, а также дислоцирующемуся в зоне СВО воинскому подразделению.

В поездке приняли участие секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев, руководитель регионального исполкома «Единой России» Олег Иванов, представитель волонтерского центра партии Павел Астафьев, участник спецоперации, ветеран боевых действий, участник предварительного партийного голосования Даниил Федорович.

Единороссы подготовили для доставки в Мариуполь груз весом порядка пяти тонн. Он собран при участии предприятий и организаций, неравнодушных граждан, представительниц проекта «Жены героев», волонтеров. В составе продуктовой части груза: 1000 тульских пряников, 600 кг повидла, 1000 упаковок белевской пастилы и зефира, 1000 упаковок вафель, тонна питьевой воды, 100 продуктовых наборов.

«Эта поездка – продолжение большой, совместной работы, организованной по поручению Губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина Правительством Тульской области и региональным отделением партии «Единая Россия», – рассказал Николай Воробьев. – Всего с 2022 года при содействии «Единой России» в Мариуполь было отправлено более ста тысяч тонн груза. Общий патриотический настрой, стремление поддержать и помочь объединяет большое количество людей, и такой сплоченной командой удается оперативно организовывать отправку грузов со всем необходимым в новые территории, в подшефный Мариуполь и в зону СВО».

Всего с 2022 года при содействии «Единой России» в Мариуполь было отправлено более ста тысяч тонн груза

Поводом для этой майской поездки стал запрос, поступивший в региональное отделение «Единой России» от ремонтно-восстановительного батальона. В нем служит житель Тульской области, руководитель поискового отряда «Высота». От лица командования он адресовал просьбу о дополнительной помощи. По поручению Губернатора Тульской области единороссы приобрели для батальона УАЗ «Фермер», электростанции, много сопутствующего оборудования, так необходимого ремонтникам. Они выполняют важнейшую задачу, забирая поврежденную технику прямо с поля боя и стараясь максимально оперативно вернуть ее в строй.

Единороссы доставили укомплектованный всем необходимым автомобиль, а также дополнительно приобретенное оборудование для нужд батальона. Кроме этого, для военнослужащих передан продуктовый груз (повидло, тульские пряники, вали, пастила, вода). Николай Воробьев после встречи с командованием отметил, что шефство над батальоном будет продолжаться. Тем более, что в этом подразделении в 2022 году проходил службу наш земляк, туляк Даниил Федорович. В ноябре, во время технической разведки он получил тяжелое ранение, был госпитализирован в больницу города Новоазовск. Хирургам этого лечебного учреждения, на тот момент выполнявшего функции военного госпиталя, удалось спасти жизнь Даниила Михайловича, ампутировав ногу. Спустя год ему представилась замечательная возможность увидеть и отблагодарить героев-врачей, младший медперсонал. Присоединившись к делегации «Единой Россией», он вместе с супругой Екатериной отправился в Мариуполь, чтобы навестить медиков и лично сказать «спасибо».

«Для меня это большая честь вернуться сюда и выразить искреннюю признательность моим спасителям, – сказал Даниил Федорович. – При любой возможности в будущем обязательно приеду еще, помогу чем возможно. Сегодня больницу не узнать, здесь многое изменилось к лучшему. Рад за коллектив, за пациентов, которые проходят лечение в хороших условиях. На примере этого учреждения видно, что новым территориям помогает вся многонациональная Россия, и в этом единстве наша сила».

Николай Воробьев, Даниил Федорович вместе с главным врачом Новоазовской больницы Александром Марунченко осмотрели здание, палаты, побывали в хирургическом отделении, где активно ведутся ремонтные работы. Внутреннюю и внешнюю отделку выполняют строители из Московской области.

12 мая, в Международный день медицинской сестры представители «Единой России» передали в больницу тульские пряники, сладости для персонала. Даниил Федорович собрал для медиков и пациентов медицинские принадлежности, подгузники, костыли, коляски, одноразовые расходные материалы, необходимые для проведения операций и ухода за больными.

Главный врач больницы обратился к Николаю Воробьеву с просьбой о предоставлении 100 новых матрасов и подушек в отремонтированные палаты. Николай Юрьевич пообещал в ближайшее время оказать всю необходимую помощь.

Кроме этого, в рамках поездки Николай Воробьев с коллегами посетил детский сад №114 на подшефной территории города Мариуполь.

Единороссы подготовили для доставки в Мариуполь груз весом порядка пяти тонн

«Год назад по поручению Губернатора Тульской области наш регион приступил к восстановлению и ремонту этого дошкольного учреждения, и сегодня это прекрасное здание радует и малышей, и их родителей, – отметил Николай Воробьев. – Здесь работает профессиональный коллектив педагогов, воспитателей, и мы услышали только добрые отзывы и слова благодарности в адрес главы нашего региона за замечательный детсад, отвечающий всем современным требованиям безопасности, комфорта, для получения дошкольного образования, физического и творческого развития. И этот детский сад, и строящаяся рядом школа на 1200 мест, и отремонтированные многоквартирные дома – всё это плоды нашего сотрудничества, шефской помощи, которую оказывает Тульская область. Все эти добрые перемены говорят о том, что мы едины, и значит, все проблемы будут решены».

Единороссы осмотрели ремонт, который проводили тульские строители, пообщались с заведующей Светланой Иванченко. Для малышей переданы более 800 изданий, собранных в рамках региональной партийной акции «Книжки – детишкам», а также сладкие подарки, питьевую воду.

«Единая Россия» благодарит всех участников гуманитарной акции, все организации, оказавшие содействие в формировании груза. Среди них: Белевский консервный завод, ООО «Белевская кондитерская мануфактура», ООО «Белевские лакомства», ООО «Белевские сладости», ООО ТПК «Старые традиции», ООО «Традиции Белева», ИП Тимохин Юрий Аркадьевич, а также кондитерская фабрика «Тореро».

Помощь в приобретении комплекта оборудования для ремонтного батальона оказал Следственный комитет РФ по Тульской области.