В Тулу прибыл поезд-герой - легендарный П-36

В Тульском регионе прошла традиционная акция «Поезда Памяти», кульминацией которой стал торжественный митинг на Московском вокзале города-героя Тулы Фото: Игорь КОПЫТОВ

Традиционно участниками мероприятия становятся сотни школьников, студентов и жителей нескольких районов Тульской области на трех специальных составах. На этот раз поездов было четыре: последним на вокзал приехал исторический П-36 на паровой тяге из Ефремовского района, принимавший непосредственное участие в боевых действиях Великой Отечественной.

Музыка, игра военного оркестра, песни военных лет в исполнении творческих коллективов, настоящая полевая кухня… Встреча «Поездов Памяти» прошла атмосферно, патриотично и от души! Она была организована региональным отделением МЖД при поддержке бренда «Национальная лотерея».

К перрону Московского вокзала прибыл поезд памяти из Ефремова. Во главе его - живая легенда - паровоз П-36 Фото: Игорь КОПЫТОВ

Следом прибыл состав из Черни. Именно здесь, на станции Чернь, в 1942-43 годах дислоцировались четыре дивизиона бронепоездов армий Брянского фронта. В их составе находились прославленные «Илья Муромец», «Козьма Минин», «Челябинский железнодорожник», «Коломенский рабочий», «Роза Люксембург» и «Народный мститель». Вдоль всей дороги от Тулы до Орла встречаются скорбные памятники войны. А у здания железнодорожного вокзала на станции Горбачево находится братская могила. 128 бойцов 119-й стрелковой дивизии погибли здесь 19 июня 1942 года во время мощнейшего авиационного налета гитлеровской авиации на станцию. На 252 километре, в трех десятках метров от дорожного полотна расположена братская могила пассажиров поезда, разбомбленного фашистами в октябре 1941 года.

На станции Плавск тульскими железнодорожниками установлена памятная доска и бюст уроженца деревни Синявино, летчика Бориса Сафонова, ставшего первым, кому было присвоено звание Дважды Героя Советского Союза. А в поселке Лазарево Щекинского района установлена скульптурная группа «Скорбящая мать и пионер». Здесь, в братской могиле похоронены воины 50-й Армии, павшие в боях в годы Великой Отечественной войны.

На мероприятии работала настоящая полевая кухня Фото: Игорь КОПЫТОВ

Третьим участники праздника встретили состав из Белева, который проследовал по западным окраинам Тульской области — там, где на берегах Оки принимал на себя огонь противника крупный железнодорожный узел. Белевцы оказывали сражающимся частям 61-й армии содействие и помощь в обеспечении продовольствием, причем, непосредственной бойцам в окопах. Снабжали теплыми вещами зимой и участвовали в строительстве оборонительных сооружений. По пути следования участники акции почтили память командира звена 513-го истребительного полка лейтенанта Поликарпа Панченко, похороненного прямо у железнодорожного полотна, отдали дан зенитчикам, павшим в бою у населенного пункта Мышбор. А на станции Черепеть пассажиры поклонились братской могиле у здания вокзала, в которой захоронено свыше 100 бойцов и командиров полка НКВД, погибших при обороне станции в октябре 1941года, и склонили головы у мемориала станции Упа в поселке Поречье Дубенского района.

Но кульминация еще впереди! Все в ожидании П-36. И вот, к перрону Московского вокзала прибыл поезд памяти из Ефремова. Во главе его - живая легенда - паровоз П-36. И буква «П» напрямую ассоциировалась со словом «Победа». Участники этого состава проехали по территории не только Ефремовского, но и Воловского, Богородицкого, Киреевского районов.

Фото на память на фоне легендарного П-36 Фото: Игорь КОПЫТОВ

«Уважать память – наш святой долг»

Собравшихся на торжественном митинге приветствовал заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Александр Потапенко:

- Поезда памяти ко Дню Победы стали для нас доброй традицией. В эти майские дни мы вспоминаем участников Великой Отечественной войны, боевых действий, поздравляем ветеранов с праздником. Это наш святой долг — уважать память тех, кто погиб, защищая нашу родину и поддерживать оставшихся в живых свидетелей тех тяжелых для всей нашей страны. В этом году мы хотим поблагодарить «Национальную Лотерею», которая помогла нам в организации праздника для наших ветеранов и пенсионеров, проработавших в системе РЖД долгие годы.

Собравшиеся на торжественном митинге возложили цветы к подножию монумента, посвященного защитникам Тулы во времена Великой Отечественной войны Фото: Игорь КОПЫТОВ

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова в свою очередь отметила:

- В преддверии самого святого для всей нашей страны праздника, мы отдаем дань тем, кто пожертвовал своими жизнями за наше мирное будущее и чествуем ветеранов, которые до сих пор остаются с нами в строю и активно участвуют в общественной жизни региона. Активно работают с молодежью, воспитывают в них дух патриотизма, сохраняя неразрывную связь поколений. И сегодня мы преклоняемся перед ними и говорим им слова благодарности.

Сегодня среди нас сформировалось и новое поколение ветеранов боевых действий, которые сейчас с оружием в руках вновь отстаивают интересы нашей страны. Желаем им скорейшей победы!

Министр культуры и туризма Тульской области Татьяна Рыбкина подчеркнула, что подобные акции очень нужны для молодого поколения:

- Молодежь практически со всех уголков нашего края проезжают через малые города, возлагает цветы к монументам на местах боев Великой Отечественной. Они имеют возможность своими глазами увидеть красоту земли, которую ценой своих жизней им подарили предки.

Почетные гости акции «Поезда Памяти» возложили цветы к подножию монумента, посвященного защитникам Тулы во времена Великой Отечественной войны. А после этого вместе с многочисленными гостями праздника угостились гречневой кашей и горячим чаем из полевой кухни.

Гости акции «Поезда Памяти» вместе с многочисленными участниками праздника угостились гречневой кашей и горячим чаем из полевой кухни Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Сегодня мы в очередной раз приехали сюда почтить память предков, вспомнить историю своей страны, - говорит преподаватель Узловского железнодорожного техникума Елена Шевченко. - Мы - это студенты 1-3 курсов, около полусотни человек. Наше учебное заведение принимает участие в акции практически с самого ее появления, на протяжении нескольких лет. Вместе с нами приехали наши узловские школьники, ребята из Новомосковской детской железной дороги.

- Воздать дань почести нашим дедам, что подарили нам жизнь — это очень важно, - вторит ей Алексей Владимирович из Черни. - Очень хотелось бы, чтобы чувство патриотизма передалось и последующим поколениям. Мы с сыном приезжаем сюда уже не первый год.

- Мы тоже принимаем участие в акции уже не первый год, - рассказывает Виталий Матищев, приехавший на чернском составе с дочерьми Кирой и Ритой. - Сегодня с утра из Тулы рванули до Черни и вот вернулись уже на Поезде Памяти. Это дань нашим дедам. Пусть не каждый защищал страну на поле боя. Мой дед в колхозе работал, помогал выращивать хлеб для фронта. Каждый ковал победу по-своему. Кто-то на войне, а кто-то в тылу. И от этого его вклад в победу не менее важен.

- Этот праздник лично для меня - память о моем отце, который погиб в 1944 году, освобождая Польшу. Так что я не на словах знаю, какими усилиями достигнута эта Победа. Я и сам немало отдал сил защите рубежей Родины — окончил высшее военно-морское училище в 1961 году, тридцать с лишним лет служил на Северном флоте, был командиром атомной подводной лодки, - подытоживает председатель тульского областного совета ветеранов Борис Соколов.

Музыка, игра военного оркестра, песни военных лет в исполнении творческих коллективов... Встреча «Поездов Памяти» прошла патриотично и от души! Фото: Игорь КОПЫТОВ

Акция «Поезда Памяти» в Туле завершилась, но поддержка ветеранов продолжится! Так, часть средств от майских тиражей лотереи "Мечталлион", одного из партнеров-организаторов акции – бренда «Национальная Лотерея» (оператор лотерей - ООО «Спортивные Лотереи») - будет направлена на поддержку ветеранов и пенсионеров в ряде российских городов.