С Днем Великой Победы, туляки! (Архив "КП") Фото: Алексей ФОКИН (фото)

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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики и труженики тыла! Уважаемые жители Тульской области!

Поздравляю вас с Днем Великой Победы!

Этот священный для каждого гражданина России праздник – символ стойкости, мужества и несокрушимой силы духа нашего многонационального народа.

Сегодня мы отдаем дань безграничного уважения героям Великой Отечественной войны. Всем, кто встретил врага под Брестом в роковом 41-м, кто оборонял Тулу и Москву, стоял насмерть в Сталинграде, громил захватчиков на Курской дуге, освобождал Европу от фашизма. Кто днями и ночами, не жалея сил, трудился в тылу и делал всё для фронта, всё для Победы.

В этот день мы с глубокой скорбью и благодарностью вспоминаем тех, кого уже нет с нами. Доблесть, отвага и героизм ветеранов Великой Отечественной всегда были и остаются для нас главным нравственным ориентиром, ярким примером истинной любви к Родине.

Сегодняшние защитники Отечества достойно продолжают благородную миссию дедов и прадедов. Наши солдаты и офицеры, добровольцы, сотрудники силовых структур в ходе специальной военной операции защищают народ от возродившегося нацизма.

Мы преклоняемся перед поколением победителей и гордимся нынешними героями!

Наш долг – хранить память о предках, отстаивать историческую справедливость и интересы Родины. Вместе мы будем делать для этого всё возможное и обязательно победим! С праздником! С Днем Победы!

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области.

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Уважаемые земляки! Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

От имени депутатов областной Думы поздравляю вас с Днем Победы!

Для каждого из нас это священная дата, поистине всенародный праздник. Мы преклоняемся перед героизмом и стойкостью предков, в суровые годы войны отстоявших свободу и независимость нашей Родины. Мужчины и женщины, и стар, и млад, люди разных национальностей и конфессий – все встали на защиту Отечества, мужественно сражались на фронте, не щадя сил, трудились в тылу. И враг был повержен!

Современное поколение россиян – наследники победителей. Мы стремимся быть достойными их великого подвига, все делаем для того, чтобы Россия была сильным государством, где каждый человек может жить свободно и счастливо.

Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!

Николай ВОРОБЬЕВ, председатель Тульской областной Думы.

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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Дорогие туляки!

От имени депутатов Тульской городской Думы и администрации города Тулы поздравляем вас с Днем Победы!

Этот праздник значим для каждого жителя России. Он является символом воинской славы, отваги, доблести и героизма нашего народа, отстоявшего независимость Отечества ценой колоссальных жертв.

Туляки внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Жители мужественно обороняли город, не дав врагу подойти к столице. Не даром наш город носит почетное звание «Город-Герой».

В этот день все мы ощущаем гордость за страну и ее историю, за подвиг предков. Пройдут годы, пролетят десятилетия, но память о Великой Победе всегда будет жить в сердцах россиян.

Сегодня внуки и правнуки тех, кто защищал нашу страну в страшные военные годы, исполняют свой воинский долг, участвуя в спецоперации. Помня героизм дедов и прадедов, они вписывают в летопись боевой славы России новые подвиги.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, которые самоотверженно противостояли врагу и выдержали все испытания, выпавшие на их долю.

Желаем всем крепкого здоровья, долголетия, семейного благополучия!

Ольга Слюсарева, Глава муниципального образования город Тула,

Илья Беспалов, глава администрации города Тулы.

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Уважаемые земляки! Поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая стало олицетворением силы и единства нашего народа, нашей страны. В этот день мы с благодарностью вспоминаем защитников России разных поколений, чествуем людей, посвятивших свою жизнь служению Отечеству - тех, кто в тяжелых испытаниях на фронте и в тылу, не щадя сил и самой жизни, завоевал Великую Победу над нацизмом. Пусть память об этом подвиге -ратном и трудовом - будет для всех вечным примером, образцом мужества и стойкости.

Будем достойными подвига старшего поколения! И сохраним самое ценное, что завоевано в 45-м - мир, свободу, независимость нашей великой страны. Пусть праздник Победы служит и впредь сплочению и придаст новые силы в укреплении могущества России. От всего сердца желаю всем мирного неба над головой и новых побед во благо России! И чтобы наша жизнь была достойной победителей, чтобы память о героизме советского народа продолжала жить на нашей земле!

Е. А. Дронов, генеральный директор АО «АК «Туламашзавод», Герой Труда РФ

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Дорогие фронтовики и труженики тыла! Уважаемые туляки!

Поздравляю вас с Днем Победы!

Этот день живет в наших сердцах и объединяет несколько поколений россиян. День Победы – это символ бессмертия и героизма нашего народа, защитившего честь и независимость Родины, благодаря сплоченности и мужеству, доблести и чести, патриотизму и смелости. Этот праздник навсегда соединил в нас два чувства: торжества победы над сильным и коварным врагом и скорби утраты миллионов жизней солдат и мирных жителей.

Мы безмерно благодарны нашим ветеранам за мужество, отвагу и стойкость. Мы в неоплатном долгу перед вами за ваш героизм на фронте и в тылу, за работу в трудные послевоенные годы. Вы - наша гордость и слава, а ваш подвиг будет жить в памяти поколений, являясь великим примером для молодежи.

Значителен вклад тульских оборонщиков в Победу. Более 600 сотрудников КБП воевали на фронтах и трудились над выполнением важных государственных задач, с честью выполняя священный долг.

И сегодня высокая обязанность всех, кому не безразлична судьба России, сохранять память и правду о легендарных годах Великой Отечественной войны, защищать Родину. Оборонщики, как и много лет назад, вносят достойный вклад в сохранение мира на нашей земле.

Желаю доброго здоровья, благополучия! С Великой Победой!

В. В. КОВАЛЁВ,заместитель генерального директора

АО «НПО «Высокоточные комплексы» – управляющий директор АО «КБП».

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Дорогие туляки, ветераны, труженики тыла!

Поздравляю вас с Днем Победы!

Победный май 45-го навсегда вошел в героическую летопись нашего Отечества как символ мужества и самоотверженности всего советского народа. Это день священной памяти о тех, кто сложил свою голову на полях сражений и отдал жизнь в борьбе с фашизмом. И одновременно для всех нас это день светлой радости от того, что российский народ смог преодолеть все тяготы и невзгоды, выжить и победить в страшной войне. Величие этого светлого дня накладывает на всех нас огромную ответственность за сохранение мира, счастья и благополучия на нашей земле.

Уважаемые фронтовики, труженики тыла, дети войны, все, кто тогда жил единым дыханием со страной и приближал Победу! Вы – живая история! Наш долг перед вами – сохранить эту историю, окружить вас теплом, заботой и вниманием. Великий подвиг во имя Великой Победы, совершенный на фронтах и в тылу, – навечно в нашем сердце и нашей памяти. Низкий вам поклон. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира, добра! Счастья и долгих лет жизни вам, вашим родным и близким!

Генеральный директор

ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» И.Н. Курилов.

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Поздравляю вас с Днем Победы!

Это особенный день для всех россиян. В этом священном празднике соединились память о прошлом и вера в будущее, любовь к Родине и чувство ответственности за ее судьбу.

В коротком и емком слове «Победа» - мужество и героизм миллионов наших сограждан и более ста тридцати тысяч наших земляков, ушедших на фронт. В этом слове тяжелый труд тех, кто работал во имя Победы в тылу. С первых дней войны туляки встали на защиту Родины. За мужество и стойкость, проявленные жителя¬ми при героической обороне города, Туле присвоено высокое звание «Город-Герой». Тысячи наших земляков удостоены орденов и медалей.

Мы безгранично благодарны тем, кто защитил наше Отечество от фашизма. Их подвиг всегда будет служить для нас примером несгибаемого мужества и несокрушимой стойкости духа, высоким нравственным ориентиром на все времена. Сегодня наша задача -сберечь и сохранить историческую правду о той страшной войне, память о живых и павших героях, сделать всё, чтобы жизнь наших ветеранов была наполнена уютом и комфортом, заботой и теплом родных сердец.

Желаю всем здоровья, счастья, мирных и светлых дней! Процветания и благоденствия вам и вашим семьям!

Генеральный директор ПАО «НПО «Стрела» В. В. Чапкин

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Дорогие ветераны войны и труженики тыла!

Уважаемые туляки!

Примите сердечные и самые теплые поздравления с Днем Великой Победы!

В этот праздник всех нас переполняет чувство гордости за поколение победителей, освободившее мир от фашизма. Мы знаем, какой ценой далась эта Победа, и свято чтим ратные и трудовые подвиги тех, кто выстоял в героической борьбе за свободу и независимость Родины. Во многом благодаря именно тулякам, сумевшим отстоять свой город в декабре 1941-го, фашистским войскам не удалось пробиться к столице нашей Родины. День Победы напоминает нам о самых главных ценностях, которыми мы обладаем: жизнь, мирное небо, свобода, которые подарило нам поколение, опаленное войной. В праздничный день 9 Мая по велению души и сердца мы поклонимся погибшим воинам у обелисков и мемориалов, возложим цветы к Вечному огню.

Уверен, эти традиции продолжат наши дети, внуки, правнуки. Мы никому не позволим переписать страницы истории и будем стремиться быть достойными наших дорогих ветеранов - подлинных патриотов, не жалевших себя ради чести и славы Отечества.

Генеральный директор АО ЦКБА Хомяков Александр Викторович

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От всего сердца поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Для всех нас это день великой радости со слезами на глазах. Благодаря вашим подвигам мы живем в мире и свободе. Мужество, героизм и бескорыстная любовь к своей Родине - это то, о чем мы рассказываем нашим детям, вспоминая тех, кто самоотверженно защищал нашу страну.

Дорогие ветераны, вы сделали невозможное - победили в самой страшной и кровавой войне в истории человечества. Перевернули последнюю страницу ужасной трагедии. Ваша сила духа навсегда останется в памяти поколений.

Мы помним, что в годы Великой Отечественной войны на заводе Тулажелдормаш был сформирован истребительный батальон, который защищал город. Имена героев Тульской земли навеки вписаны в историю нашего Отечества. И сегодня мы с глубоким уважением и благодарностью вспоминаем всех, кто ценой своей жизни отстоял нашу свободу и независимость.

С праздником, дорогие ветераны! Низкий вам поклон за ваш подвиг, за стойкость и отвагу, за мирное небо над головой, за Великую Победу! Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни, мира и благополучия. Пусть ваша жизнь будет наполнена заботой, уважением и любовью со стороны близких людей.

Генеральный директор Группы ПТК АО «Тулажелддормаш» Александр Силкин.

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Дорогие ветераны войны и труженики тыла! Уважаемые земляки! Примите сердечные и самые теплые поздравления с великим и священным для всех нас праздником - с Днем Победы!

Каждый год 9 мая наши праздничные улицы становятся местом встречи поколений. Все мы в этот день ощущаем гордость за свой народ и его историю.

В День Победы мы чтим память наших земляков, героев-победителей. От всего сердца благодарим тех, кто сутками работал во имя Победы в тылу, и тех, кто восстанавливал наши города и села. Именно благодаря самоотверженности наших отцов и дедов мы живем с мирным небом над головой и строим планы на будущее. Этот праздник утверждает в нас стремление к новым достижениям, к новым подвигам, достойным славы наших дедов и отцов.

С праздником вас, дорогие ветераны, дорогие земляки. Желаю вам здоровья, радости и долгих лет жизни. Энергии и оптимизма для новых свершений, для новых дел на благо нашей Отчизны!

Генеральный директор ПАО «Завод Тула» В. М. Бухал.