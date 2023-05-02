Улучшать качество жизни людей, сохраняя природную красоту и молодость

Надежда в 2015 г.окончила ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» по специальности «лечебное дело». Затем в 2016 году окончила интернатуру по специальности «Дерматовенерология» на базе Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова г. Москва

Следом прошла профессиональную переподготовку по специальности «Косметология» и «Трихология. Диагностика и лечение заболеваний волос» на базе Российского университета дружбы народов г. Москва.

А за последний год обучение в Международном институте интегральной превентивной и антивозрастной медицины “PreventAge”.

Надежда Александровна Фокина

- Почему именно эстетическая медицина, чем она Вам близка?

- Это потрясающая смесь науки и искусства.

Искусство гармоничного сочетания методов дерматокосметологии, позволяющих улучшать качество жизни людей , сохраняя красоту, молодость и здоровье кожи. Врачебная косметология на сегодняшний день одна из наиболее динамично развивающихся отраслей медицины , в которой постоянно появляются новые высокоэффективные технологии и методы коррекции косметологических недостатков и заболеваний кожи. Это вдохновляет постоянно двигаться вперёд, обучаться и самосовершенствоваться . Передо мной всегда открыты новые перспективы в развитии, это очень привлекает. И конечно , мне нравится видеть счастливые лица пациентов. Люди начинают любить себя, любят свое отражение в зеркале. Это наверное самое большая награда для меня.

- А в семье еще есть врачи?

- Я не из династии врачей и единственная , кто выбрал путь медицины в нашей семье. С самого детства я смотрела на врачей и восхищалась ими. Поэтому проблемы выбора профессионального пути не стояло передо мной никогда.

- А что особенно ценно в Вашей работе в Клинике?

- Мне посчастливилось совершенствовать свои навыки в уникальной команде высокоспециализированных врачей и единомышленников. Принцип нашей работы «результативная безопасная косметология» .

Мы должны получить результат, но не любой ценой. Естественно, все индивидуальные особенности лица всегда в приоритете. И если мы что то корректируем, то очень незаметно и осторожно.

У красоты есть чувство меры - в косметологии это очень важно. В своей ежедневной практике мы используем современные протоколы сочетанного применения аппаратной и инъекционной косметологии, всегда в курсе актуальных тенденций и двигаемся в ногу с мировой эстетической медициной.