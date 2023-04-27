С заботой о здоровом долголетии пациентов

Елена Владимировна Стальная, врач дерматолог-косметолог, трихолог, дерматовенерог тульской Клиники красоты

- Каждый пациент должен выйти из нашей клиники довольным и счастливым, от того, что его жизнь стала лучше. Чтобы он был счастлив, нравился себе и делился этой радостью с окружающим миром, - говорит Елена Владимировна. - Это и есть моя работа.

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Однако пришла в косметологию Стальная далеко не сразу, несмотря на то, что, по ее словам, профессию врача она начала осваивать еще со школьной скамьи. С 9 класса работала в оперблоке. Потом поступила в Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, по окончанию которого распределилась терапевтом, как и основная масса студентов. Когда же захотелось заниматься чем-то конкретным, ушла в узкую специализацию кардиологии. Несколько лет проработала в Донецкой железнодорожной больнице. Там же окончательно и определилась с тем, чем ей по-настоящему интересно заниматься.

- Наше руководство всегда держало, что называется, руку на пульсе, супруга главного врача регулярно закупала в больницу современное оборудование, в какой-то момент организовав отделение эстетики. И я была в первых рядах тех, кто там захотел работать. Меня в общем-то всегда интересовало творчество - я рисовала, лепила, шила. А тут появились новые аппараты, которые мне были крайне интересны. Потребовалось, конечно, дообучиться в Донецком ожоговом центре при Институте неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, - признается она. - После работы в железнодорожной больнице я открыла свой кабинет эстетической косметологии.

Перебравшись в 2014 году в Тулу Елена Стальная пришла работать в Клинику Комаровой:

- Именно в тот момент в стране официально утвердили специализацию врача-косметолога, и я тогда прошла интернатуру в Москве. Теперь же за плечами еще четыре года практики в тульской Клинике красоты. Годы постоянного совершенствования навыков, ведь косметология, пожалуй, самая быстро развивающаяся отрасль в медицине.

Сегодня эстетика и внешний вид на пике популярности. И это тенденция очень полезная. Ведь врач-косметолог заботится по сути о здоровом долголетии своих пациентов. Ведь косметология это не только кожа, волосы и ногти, но и гормональный фон, и психоэмоциональное состояние пациента. Причем, в последние годы пациенты наши значительно «помолодели» - к нам обращаются и те, кому едва исполнилось четверть века. Для многих именно косметолог становится первым доктором, с которым делятся всеми переживаниями. После 25 лет начинается физическое старение - снижается выработка гормонов роста. И если одним требуется лечение, то другим мы помогаем исполнить их мечту - изменить внешность, делая тем самым человека счастливым.

Елена Стальная и себя считает человеком счастливым. Но не только потому, что исполнилась ее мечта — быть врачом, который несет в мир красоту. Но и потому, что ее окружает семья единомышленников: супруг — врач-хирург, две дочери тоже пошли в медицину.

- Правда, глядя на своих родителей, они посчитали что общая медицина - это крайне сложно и ответственно, нервно, бессонные ночи на сменах и почему-то решили что пойдут в стоматологию, потому что это проще. Но они точно ошиблись - смеется Елена Владимировна. - Старшая уже это поняла, работая в стоматологической клинике она занимается дентальным лечением , что своего рода эстетическое восстановление зубов. Теперь она знает, что в медицине всюду сложно, ответственно и нервно. Медицину нельзя делить на простую и сложную. Это, действительно, титанический труд. Младшая пока учится в институте, и у нее осознание этого еще впереди.