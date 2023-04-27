С заботой о здоровом долголетии пациентов

Николай Михайлович Жилин

Николай Михайлович — врач с более чем полувековым стажем. По окончанию с отличием в 1969 года медицинского училища в Калуге, где он получил образование фельдшера, продолжил обучение в институте. В 1977 году получил диплом терапевта Второго Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова и пришел работать в неврологическое отделение Тульской областной клинической больницы. Здесь он задержался почти на десять лет, врачуя пациентов под руководством талантливого доктора Владимира Яковлевича Травкина, который щедро делился опытом с молодыми специалистами.

В 1985 году Жилин перешел в тульскую Отделенческую железнодорожную больницу, где занялся диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний нервной системы, а также некоторых заболеваний опорно-двигательного аппарата, влияющих на работу ЦНС. С 2004 года возглавил неврологическое отделение стационара ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» города Тула».

- Здесь 15 двухместных палат. Все с телевизорами, холодильниками, отдельными санузлами, душем. Больные здесь чувствуют себя комфортно, что очень помогает в их лечении, - рассказывает он. - Мы помогаем пациентам с различными нозологическими заболеваниями. Самые распространенные - цереброваскулярные заболевания и заболевания периферической нервной системы, радикулярные синдромы.

У нас замечательный коллектив - дружный и квалифицированный. Мне повезло с коллегами - с ними работается легко и слажено.

А еще Николай Михайлович признается в любви к выбранной профессии:

- Без этого вообще работать в медицине невозможно. Кстати, в неврологию меня привел один случай — еще в институте, когда мы там обучались психиатрии. Помню, на дворе стоял май месяц — зелень вокруг, все расцветает. А психиатрическая больница как раз за забором, изолирована ото всех, вокруг — парк! Собрали нас, студентов, профессор-преподаватель приглашает больного и начинает задавать ему вопросы. Мы окружили их, и вдруг больной развернулся и как дал мне по лицу. Все, конечно, развеселились. Ну, быть тебе психиатром, - сказал профессор. Примета, мол, такая. И почти угадал - я стал неврологом, но ведь это практически пограничная с психиатрией профессия. Вот так я когда-то и прошел «боевое» крещение.

В семьях медиков - больше всего династий. Дети идут по стопам родителей. Так и сын Николая Жилина, Дмитрий Николаевич, тоже стал врачом. Он с детства наблюдал за работой отца. После школы поступил в медицинский институт ТулГУ. Вот только решил быть кардиологом, и вот уже больше десяти лет работает в Тульской областной клинической больнице.