Причину возгорания пассажирского автобуса в Туле установят в ходе прокурорской проверки Фото: соцсети

Прокуратура проводит проверку по факту возгорания пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту № 26, на ул. Киреевская в Туле, которое произошло днем 24 апреля. Водитель успел высадить находившихся в салоне на момент возгорания 5 пассажиров, обошлось без пострадавших.

В МКП «Тулгорэлектротранс» заявили, что автобус утром выехал на маршрут технически исправным — перед выпуском транспорт прошел предрейсовый осмотр. Отметка о технически исправном состоянии имеется в путевой документации. Уже в ходе эксплуатации, в автобусе заклинило поршень в двигателе, в результате чего произошло возгорание.

По факту случившегося тульская прокуратура возбудила процессуальную проверку. Причина возгорания будет установлена в результате соответствующей экспертизы. Кроме этого, в ведомстве проверят исполнение перевозчиком законодательства, регламентирующего перевозку пассажиров. По результатам, при наличии оснований, будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.