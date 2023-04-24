Стала известна причина возгорания пассажирского автобуса в Туле Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Причиной возгорания пассажирского автобуса №26 на улице Киреевской в Туле стал поршень в двигателе, который заклинило во время движения. Об этом сообщает МКП «Тулгорэлектротранс».

- Автобус утром выехал на линию технически исправным. Перед выпуском автобус прошел предрейсовый осмотр, технически исправное состояние подтверждается отметкой в путевой документации», — сообщают в пресс-службе.

Напомним, днем 24 апреля на улице Киреевской в Туле загорелся автобус. В результате пожара никто не пострадал. Во время возгорания в пассажирском транспортном средстве находились пять пассажиров и водитель.