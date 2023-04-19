Скрытое косоглазие: лечить нельзя откладывать?

Использование компьютера или цифрового экрана часто заставляет глаза работать в более тяжёлых условиях. Наличие даже незначительных проблем со зрением часто может существенно повлиять на комфорт и производительность за компьютером.

Всегда ли косоглазие заметно для окружающих?

Даже люди, использующие очки или контактные линзы, могут обнаружить, что их средства коррекции зрения не подходят для монитора компьютера. При этом к концу дня могут возникать боли в области лба, боли за глазными яблоками и в надбровных дугах, размытость изображения и чувство «ватной головы». Все вышеперечисленные жалобы говорят о том, что ваши глаза устали и просят помощи.

Как помочь глазам? Нервно-мышечное перенапряжение, сопровождающее работу на близких дистанциях, может привести к дисбалансу в работе мышц, ответственных за движение глаз, и спровоцировать развитие гетерофории. Гетерофория или скрытое косоглазие – состояние, при котором мышечное равновесие нарушено, и более сильная группа мышц перетягивает глаз в свою сторону.

Нужна ли мне помощь?

Распространённость гетерофории увеличивается с возрастом, особенно часто она встречается у детей в 11–13 лет. Это может быть связано с высокой нагрузкой на глаза у школьников. Если величина отклонения осей глаз превышает 5 градусов, а способность к слиянию будет ослаблена длительными зрительными нагрузками, могут возникнуть головная боль, тошнота, быстрая утомляемость, переходящая в двоение.

Если не принять своевременных мер, скрытое косоглазие может стать явным. Глаз будет иметь явную девиацию, заметную окружающим без применения специальных тестов. Косоглазие гораздо легче профилактировать, нежели лечить.

Косоглазие можно и нужно вылечить в детстве!

При первых симптомах астенопии необходимо обратиться к офтальмологу для оценки здоровья глаз и постановки правильного диагноза. Врач проверит остроту зрения, исследует работу глазодвигательных мышц, выявит угол отклонения глаза и определит наличие или отсутствие бинокулярного зрения. И только после комплексной диагностики сможет поставить точный диагноз и назначить соответствующее лечение.

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Куда обратиться, если я устал смотреть?

В Центре Здорового Зрения работают врачи, специализирующиеся на лечении расстройств бинокулярного зрения. Вы можете пройти полную диагностику с применением специального оборудования и получить рекомендации. Работа с бинокулярной системой – это всегда индивидуальный подход. Врач поможет вам или вашему ребенку создать нормальные гигиенические условия для зрительной работы. Даст рекомендации по соблюдению режима дня. Назначит корригирующие очки, способствующие большему комфорту при работе.

Проведет ортоптическое лечение в кабинете охраны зрения на специальном оборудовании, разработает план домашних тренировок с целью восстановления нормальных фузионных резервов. Чтобы взгляд был уверенным, а восприятие картинки – легким!

Если аппаратное лечение все-таки не помогает, то выручат очки с призмами, направленными вершиной в сторону отклонения глаза.

Проходите осмотры у врача один раз в год. Приводите своих детей на плановые осмотры перед школой, даже если у них нет жалоб. Помните, что дети быстро приспосабливаются к любым ограничениям, дискомфорту, редко говорят взрослым о своих трудностях.

Специалисты Центра Здорового Зрения помогут выявить нарушения у вас и ваших близких на ранних стадиях и сохранить зрение и необходимую трудоспособность на долгие годы.

Ваше здоровье – наша задача. Мы хотим, чтобы вы видели мир прекрасным.

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