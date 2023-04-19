Дарить людям возможность хорошо видеть окружающий мир

Людмила Петровна Алехина, врач высшей категории, заведующая Тульской Клиникой микрохирургии глаза «ВЗГЛЯД» действующий врач-офтальмолог, лазерный офтальмохирург.

Дарить людям возможность хорошо видеть окружающий мир — благородное и благодарное дело. Так считает врач-офтальмолог Тульской Клиники «ВЗГЛЯД» Людмила Петровна Алехина.

Врач-офтальмолог Тульской Клиники «ВЗГЛЯД» Людмила Петровна Алехина.

- Осознание этого ко мне пришло, конечно же, не сразу. Но то, что я стану врачом, сомнений не было с ранних лет, - признается она. - Я выросла в медицинской среде. Мое детство прошло в Щекинской районной больнице, где моя мама работала сначала медсестрой, а потом и главной медицинской сестрой больницы. Еще учась в школе, я, будучи вместе с ней на приеме больных в ЛОР-кабинете, писала на латыни каллиграфическим почерком рецепты. Мне это очень нравилось и казалось важным делом. Чтобы пациенты потом получали свои лекарства в аптеках с радостью. Но это было не только важным, но и непростым делом, требующим дисциплины и усидчивости. Эти навыки мне пригодились и в последующей профессиональной деятельности. В Щекинской школе № 6 я училась на отлично, понимая, что только так можно идти к своей цели быть врачом. Но не все было так просто. По окончании школы мне не удалось поступить в 1 Московский медицинский институт. - Я тогда недобрала балл. Было очень обидно, готовилась-то я основательно. Пришлось временно искать работу — так попала на «Щекиноазот», в химическую лабораторию кислородного цеха. Там, конечно, тоже было интересно, про меня тогда даже в районной газете писали, как про молодого перспективного специалиста. Пророчили больше будущее на этом поприще.

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- Но это было не мое, поэтому решилась поступать повторно и добилась своего! В итоге я поступила в Смоленский государственный медицинский институт. На дворе стояли непростые перестроечные годы в стране, вокруг все рушилось, сфера медицины тоже переживала не самые легкие времена. Но в моей памяти они оставили исключительно позитивный след, были наполнены новыми встречами, медицинскими знаниями и приобретенными умениями. Именно тогда я окончательно убедилась в том, что офтальмология - это то самое дело, которым я хочу заниматься всю жизнь. Доктора, наши преподаватели оставили в нас, студентах, частицы своих душ. Они не просто учили, они своим примером прививали нам любовь к профессии, щедро делились своими знаниями и опытом. За это я им сих пор очень благодарна.

В 1992 году, закончив институт с отличием, Людмила Петровна была распределена для прохождения интернатуры в Тульскую область. И попала в глазное отделение больницы скорой медицинской помощи им Н И Семашко. Это дало огромный общий врачебный опыт - приходилось присутствовать на сложных операциях, связанных с различными травмами:

- Это была отличная школа жизни. Доктора, как ранее и преподаватели, с готовностью делились своим опытом во время наших дежурств. Тогда мне посчастливилось присутствовать на первых операциях по экстракции катаракты с имплантацией интраокулярной линзы. По сути, я своими глазами видела становление катарактальной офтальмохирургии в Тульской области. К нам приезжали известные офтальмохирурги: С. Э. Аветисов, А. А. Каспаров.

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- В 1994 году в Тульской области создавался первый в регионе лазерный центр лечения патологии органа зрения и его руководство поверило в меня, поэтому я была направлена на обучение в Москву, в МНТК им. С.Н. Фёдорова к профессору Фарафоновой Т И, книгу которой я случайно, будучи еще студенткой 5 курса прочитала и загорелась идеей заниматься лечением патологии сетчатки. Работа в лазерном центре Тульской областной больницы была для меня очень интересной, накопленные теоретические знания применялись на практике. Каждый день все было впервые и вновь. Несмотря на нагрузку на работе, именно тогда я и познакомилась со своим будущим супругом. Нас сблизила профессия, общие интересы— он тоже врач, работает в Тульской областной больнице в отделении сердечно-сосудистой хирургии. А дальше было рождение двух любимых детей: сына и дочери, удавалось совмещать семью и работу.

В Клинику «ВЗГЛЯД» Людмила Алехина пришла уже в 2004 году, сразу после рождения дочери.

- По началу я, конечно, совмещала работу с материнством и деятельностью в лазерном центре. Но потом поняла, что делать это качественно невозможно. Поэтому в конечном итоге переключилась полностью на работу в Клинике «ВЗГЛЯД®» и ни разу об этом не пожалела. Именно в Клинике «ВЗГЛЯД» я стала использовать в своей работе современное офтальмологического оборудование — а для доктора это очень важно, потому что это путь к совершенствованию своих знаний и умений. Работая в Клинике «ВЗГЛЯД®» у меня появилась возможность общения с российскими и зарубежными офтальмологами - профессионалами экстра-класса и участия в научных конференциях, в том числе и для обмена своим опытом с коллегами.

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- Офтальмология — одна из тех областей медицины, где врач практически сразу видит результат своего труда. Эти позитивные эмоции и возможность дарить людям хорошее настроение каждый день, безусловно, дает нам, докторам, стимул в работе, возможность поверить в свои силы, оправдать высокое доверие пациента. Это настоящий драйв — видеть счастливые лица, дарить людям зрение! Поэтому я рада, что дочка решила продолжить врачебную династию, она пока еще студентка 1 Санкт-Петербургского медицинского университета, но со специализацией еще не определилась. Сын не стал медиком, выбрав для своего развития другое направление, хотя в детстве примерял на себя эту профессию. Однажды сынок был даже в роли доктора - на фото он удостоен титула «Мистер Май» в журнале «Домашний очаг».

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- Желаю всем успеха и удачи на выбранном пути! А мне бы очень хотелось, чтобы наши дети не останавливались на пути к достижению выбранной цели в своей профессии и получали удовлетворение от любимой работы и в личной жизни, как это получается у меня!