Клиника «ВЗГЛЯД»: развитие во благо пациентов

В настоящее время Автономная Некоммерческая Организация «Клиника микрохирургии глаза ВЗГЛЯД» является широко известным в центральном регионе медицинским учреждением для взрослых и детей, оснащенным современным оборудованием для оказания специализированной медицинской помощи по офтальмологии. Клиника предлагает современные методы лечения и восстановления зрения на лечебно-диагностическом оборудовании японской фирмы «NIDEК», а также других известных мировых производителей. Многие тысячи жителей Тульской области и пациенты из других городов России обрели в Клинике «ВЗГЛЯД» хорошее зрение.

О том, почему было принято решение о создании Новомосковского филиала и как он превратился в полноценную районную клинику, состоялась наша беседа с основателем клиники «ВЗГЛЯД», председателем наблюдательного совета Игорем Юрьевичем Мацур.

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- Игорь Юрьевич, вы уже рассказывали, что Клиника «ВЗГЛЯД» открылась в 2003-м году, а затем, четыре года спустя, пережила масштабную реконструкцию, позволив принимать еще больше пациентов. Тогда зачем Вам потребовалось в 2013-м создавать Новомосковский филиал?

- Филиал был нужен! К нам буквально с первых дней существования приезжал большой поток пациентов из города химиков и его городов-сателлитов — Узловой, Донского и др. Новомосковск — большой город, поэтому было принято решение открыть в нём консультативно диагностический кабинет. Такое решение было рациональным для Клиники и удобным для пациентов, для того чтобы этот кабинет снял с нас нагрузку по до- и после -операционному обследованию, а пациентам уже не было необходимости несколько раз приезжать в Тулу.

Мы долго искали подходящее место и помещение, удовлетворяющее требованиям СанПиН и нашему собственному подходу к дизайну и комфорту для посетителей, в котором надо было разместить необходимое количество всевозможных кабинетов, в том числе для врачей, диагностики, регистратуры, холла для пребывания пациентов и т.п.

Как итог, в процессе проектирования вместо простого кабинета с рабочим местом врача-офтальмолога у нас получилось полноценное консультативно - диагностическое отделение Клиники, оснащенное таким же дорогостоящим японским оборудованием, как и в Туле. Это было вызвано необходимостью полноценного обследования пациентов для проведения операции в день их приезда в Тулу, в которой мы используем данные с тех же самых приборов. Если приборы будут разные, тогда появится вероятность операционной ошибки из-за неверных данных. Так что нам пришлось, по сути, дублировать в миниатюре головную клинику. Примечательно, что на открытие филиала Клиники «ВЗГЛЯД» в Новомосковск к нам вновь приезжал из Японии представитель компании «NIDEК», который инспектировал применение оборудования своей фирмы — так у них принято (фото открытия филиала).

В результате мы стали работать по следующей схеме: пациенты проходили все необходимые обследования у себя в родном городе, и, в назначенный день мы организовывали трансфер в Тулу, оперировали их в головной Клинике, и так же доставляли обратно домой. Послеоперационное наблюдение пациенты проходили уже в Новомосковске.

Но прошло немного времени, и выяснилось, что филиал перестал справляться с объемом потока пациентов. Стало просто физически тесно. Пришло время искать возможности расширения. Счастливый случай позволил нам купить зеркально расположенное помещение через стену в том же здании. Мы сделали проем и соединили два помещения. Таким образом, Новомосковский филиал вырос вдвое - появился просторный холл, единый коридор, мастерская для производства оптики, магазин по ее продаже, дополнительные кабинеты и даже детский уголок. Получилось также реализовать фирменный стиль в дизайнерском оформлении.

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- А как решался вопрос с персоналом? Наверное, по началу тульские врачи ездили туда посменно?

Что касается персонала то с Новомосковском нам сразу повезло. На одном из благотворительных выездных приемов я познакомился с молодым доктором, которая с первых дней приступила к работе и зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист. А затем мы пригласили младший медицинский персонал из местных жителей, мастера оптики и второго доктора. То есть все они из города химиков. Сразу сложился эффективный коллектив, дружная команда. И, знаете, вот уже много лет, как в филиале нет текучки кадров, есть только прирост персонала.

- Новомосковскому филиалу больше 10 лет. Он прошел этапы расширения, развития. А есть ли у него еще какие-нибудь дальнейшие перспективы?

- С тех пор, как нам при реконструкции филиала удалось воплотить все задуманное, филиал превратился в полноценную офтальмологическую клинику с полным циклом оказания специализированной амбулаторной медицинской помощи по офтальмологии. В филиале ведется качественный консультативно-диагностический прием, с возможностью подготовки пациентов к операции по экстракции катаракты и лазерной коррекции зрения, а также послеоперационное наблюдение пациентов, имеется всё необходимое для этого оборудование и персонал, поэтому дальнейшее расширение филиала уже нецелесообразно.

Уверен, что в своем нынешнем формате филиал Клиники «ВЗГЛЯД» в Новомосковске отлично справляется со своей задачей по диагностике и лечению, а также по до- и после- операционному сопровождению пациентов.

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