В Туле приступили к обработке территории от клещей Фото: материалы пресс-служб

17 апреля в Туле от клещей начали обрабатывать Пролетарскую набережную, общая площадь которой составляет около 6 га. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в первую очередь обрабатывают общественные пространства и места массового пребывания людей. На данный момент уже существует перечень мест для акарицидной обработки, но он может дополняться при появлении новых общественных пространств

По словам представителя подрядной организации, работы проводятся в сухую безветренную погоду. Клещи уничтожаются полностью. Такой обработки хватает на 1,5 – 2 месяца.

Также на всех объектах разместят информационные памятки с указанием сроков проведения работ. Находиться на обработанной территории людям и животным рекомендуется через сутки.

Напомним, всего от клещей обработают территории общей площадью около 155 га. В них входят скверы, бульвары, детские и спортивные площадки, городские кладбища. В этом году работы запланированы во всех округах города.