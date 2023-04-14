С 17 апреля в Туле приступят к акарицидной обработке территорий Фото: материалы пресс-служб

В Туле с 17 апреля приступят к акарицидной обработке территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Всего от клещей обработают территории общей площадью около 155 га. В них входят скверы, бульвары, детские и спортивные площадки, городские кладбища.

Так, в этом году работы запланированы в пяти округах города, а именно;

- в Привокзальном, в том числе зона отдыха «Петровский», территории «Иншинское» и «Федоровское», поселок Косая Гора — 61 га площадей;

- в Зареченском - 132 объекта общей площадью 42 га;

- в Советском — 14 объектов площадью 4 га;

- в Центральном — 90 объектов площадью 20,4 га;

- в Пролетарском — 51 объект площадью 27,5 га.