Туляков приглашают к участию в X юбилейном конкурсе « Лучшая детская модель Тулы» 2023

Приглашаем начинающих и профессиональных моделей девочек и мальчиков от 4 до 16 лет, всех кто мечтает об успешной карьере модели.

В программе подготовки :

- Участие в предпоказе дизайнерской одежды в Тульском кремле;

- Конкурсная фотосессия для бренда и создание образа для каждой модели ( макияж, прическа);

- Мастер-класс по фотопозированию, моделингу;

- Постановка конкурсных показов, сценического движения.

Участников ожидает яркое финальное шоу и церемония награждения.

Дети - модели получат возможность публиковаться в глянцах Москвы и Тулы, принять участие в Международной неделе моды "Estet Fashion Week".

В честь юбилея всем девочкам короны, мальчика кубки. «Лучшие детские модели Тулы» 2023 представят нашу область на Всероссийском уровне в Москве.

Успей подать заявку, старт 22 апреля.

Заполняйте анкету на сайте https://goldtula.ru/castings/kasting-«luchshaya-detskaya-model-tulyi»-2023.html.

Звоните по тел: 38-41-33 ; +7(903)840-41-33.