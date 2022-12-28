Тула новогодняя: с наилучшими пожеланиями! Фото: Алексей ФОКИН (фото)

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Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2023 годом!

Эти удивительные последние дни уходящего года, которых мы все ждем с особым чувством и настроением - время вдохновения, творчества, новых планов и идей! Это время дает приятный повод поздравить и поблагодарить всех тех, с кем мы работали, совместно принимали важные решения, делились успехами и достижениями. Спасибо клиентам и партнерам за плодотворное сотрудничество и оказанные доверие и поддержку!

Каждый день мы улучшаем наши банковские сервисы, внедряем новые технологии, и на будущий год ставим перед собой задачу предвосхищать ожидания и быть надежным помощником в решении финансовых вопросов.

Желаю благополучия, счастья и процветания, тепла и любви вами вашим близким!

Сергей Ганжа, директор Тульского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

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Дорогие туляки и жители Тульского края!

От имени коллектива АО СЗ «ВНЕШСТРОЙ» поздравляю вас с Новым 2023 годом!

Желаю, чтобы наступающий год принес только хорошее: еще больше сплотил нас вокруг главной цели - победы России в жизненно важном противостоянии, которое есть сегодня. Доброго Нового года всем нашим солдатам, которые на передовой с честью защищают наше мирное небо.

Пусть Новый год принесет всем здоровье, удачу и исполнение всего намеченного!

С праздником!

С уважением, генеральный директор АО СЗ «ВНЕШСТРОЙ» Николай Петрович Афанасьев.

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Дорогие коллеги и жители Тульской области! Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Пусть грядущий 2023 год будет наполнен яркими, радостными событиями, оправдает все ваши надежды, станет продолжением добрых дел и началом новых свершений! Пусть ваши сердца наполнятся ожиданием чуда и света, пусть мир и радость царят в ваших семьях, а в домах - благополучие и достаток!

От всей души желаем вам и вашим близким успехов, любви, удачи, исполнения заветных желаний и, конечно, всем доброго и крепкого здоровья!

Генеральный директор охранного холдинга «БАРС» А. Н. Кишалов.

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Уважаемые жители Тульского региона! От всей души поздравляю вас с Новогодними праздниками и Рождеством!

Новый год - это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день и для оптимизма у нас есть все основания - ясные и конкретные планы социально-экономического развития, реальные возможности их воплощения в жизнь!

Пусть в Новом году Вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть радость от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает Вас. Пусть в доме будет достаток, а в семье - мир и любовь. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Исполнительный директор ООО" Алексинской БКФ" Сергей Анатольевич Гомзяков.

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Дорогие друзья, примите наши искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!

Новый год - это особенный праздник: он дарит надежду на счастье и удачу, несет радость новых начинаний. Уходящий год был насыщен важными событиями и свершениями для всех нас.

Металлургия - дело сильных людей. Это труд, требующий глубоких знаний и ответственного отношения к делу, поэтому он пользуется заслуженным уважением в обществе. Нынешнее поколение работников предприятия бережно относится к опыту своих предшественников. Впереди у нас новые производственные достижения. Уверен, они станут достойным продолжением традиций, заложенных многими поколениями металлургов.

Пусть 2023 год принесет вам множество счастливых событий, откроет перспективы и поможет воплотить в жизнь самые амбициозные проекты! Желаем отличного настроения, удачи и благополучия Вам и Вашим близким! Пусть в канун Нового года исполнятся все самые сказочные мечты.

Борис Тужиков, управляющий директор АО «ЕВРАЗ Ванадий Тула».

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От всего сердца поздравляю сотрудников предприятия ПМХ и всех жителей Тульского региона с Новым годом и Рождеством!

Предприятия ПМХ в 2022-м показали свою эффективность и огромный потенциал: по всей производственной цепочке снижается себестоимость продукции, повышается энергоэффективность, вводятся в строй новые объекты.

Это результат совместного плодотворного труда, который является фундаментом для дальнейшего развития компании и, как следствие, повышения качества жизни сотрудников. Все масштабные проекты мы реализуем при неизменной поддержке правительства Тульской области вместе с нашими партнёрами. Мы вместе стремимся к технологическому лидерству, решаем задачи импортозамещения, укрепляем промышленный потенциал страны.

Желаю в новом году амбициозных проектов, сил и энергии для их лучшей реализации.

Стального здоровья, успехов и благополучия! Радости, добра и уюта домашнего очага!

Президент Промышленно-металлургического холдинга Евгений Зубицкий.

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Уважаемые коллеги, партнеры, дорогие друзья!

Поздравляю вас с самыми приятными, самыми добрыми и семейными праздниками - Новым годом и Рождеством!

Новый год всегда связан с новыми планами, надеждами, исполнением желаний и верой в волшебство и чудеса. А еще - с теплой семейной атмосферой, вниманием и заботой, радостными встречами в кругу родных и друзей!

Пусть год, с которым прощаемся, останется в памяти как один из этапов на пути к осуществлению мечты. Пусть живет в сердцах вера в то, что мир станет лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут в каждый дом и в каждую семью!

Желаю всем праздничного настроения, крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям!

Руководитель ГК «РОСБИО» Айрат Еникеев.

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Дорогие друзья! От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом!

Желаем, чтобы в Новому году все самые смелые и грандиозные планы сбылись в кратчайший срок, чтобы в жизнь пришли головокружительные успехи и стремительные достижения.

Пусть каждый день наполнится радужными впечатлениями, новыми открытиями, искренними улыбками. Пусть в следующем году мир откроет Вам новые двери! Крепкого здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашим близким!

Генеральный директор АО «ТулаТИСИЗ» Анатолий Николаевич Койда.

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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От всей души поздравляем вас с Новым 2023 годом и Рождеством!

Новый год - один из самых светлых праздников, который по традиции всегда отмечается особенно торжественно. В этот день мы загадываем желания, строим новые грандиозные планы на будущее, поздравляем друг друга.

Искренне желаю всем тулякам в новом году благополучия в семьях, успехов во всех начинаниях. Чтобы все желания исполнялись; на пути встречались только добрые, отзывчивые, а в работе -компетентные люди; чтобы слёзы на глазах были от счастья, а улыбку приносил каждый новый день. Здоровья, мира и добра!

Генеральный директор АО «Тульский кирпичный завод» А. К. Полетаев.

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Дорогие туляки, наши уважаемые клиенты и партнеры! Искренне поздравляю Вас с наступающим 2023 годом!

Уходящий 2022-й был наполнен ответственной, масштабной и плодотворной работой. Несмотря на внешние условия, для Тульского филиала АО ГСК «Югория» это был еще один год расширения и роста доли рынка в регионе.

Хочу поблагодарить всех, кто был с нами в этом году: наших многочисленных клиентов и партнеров и, конечно, сплоченный коллектив филиала. Желаю мира, добра, стабильности, крепкого здоровья и благополучия!

Директор Тульского филиала ГСК «Югория» Оксана Макарова.

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Дорогие туляки! От имени коллектива управляющей компании «Левобережный» поздравляю вас с Новым 2023 годом!

Пусть наступающий год будет комфортным, уютным и добрым, принесет исполнение желаний и уверенность! Крепкого вам здоровья, мирного неба, гармонии и домашнего тепла в Новом году!

Генеральный директор ООО УК «Левобережный» Юлия Страхова.