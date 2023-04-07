В Тульской области заключили под стражу подозреваемого в убийстве пятилетнего мальчика из Богородицкого района Фото: материалы пресс-служб

6 апреля правоохранительные органы задержали 28-летнего мужчину, который, как полагает следствие, в октябре 2020 года убил пятилетнего ребенка своей 33-летней сожительницы и закопал его тело в лесу в Богородицком районе. Произошло это тогда, когда женщина находилась несколько в отъезде, оставив мальчика одного с сожителем в снимаемом парой доме в Богородицке. В какой-то момент мужчина, разозлившись на непослушание мальчика, умышлено причинил ему телесные повреждения, от которых тот скончался. Проснувшись ночью, сожитель обнаружил, что ребенок не подает признаков жизни, осознал, что он убил его и, испугавшись последствий, завернул его в плед и вывез в лесополосу под поселком Романцевский, где закопал тело.

По возвращению домой, мать не обнаружила сына. Но на протяжении почти трех лет она не сообщала правоохранителям о преступлении. Сам мужчина тоже признаваться не торопился. Все вскрылось случайным образом весной 2023 года — она проговорилась об этом случае в соцсетях.

Следствием после получения оперативной информации о возможно совершенном преступлении в отношении ребенка были проведены необходимые действия и оперативно-розыскные мероприятия. Задержанный в ходе предварительного следствия признал вину в содеянном. По данным пресс-службы регионального СУ СКР, в отношении фигуранта возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

В отношении обвиняемого Богородицким судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.