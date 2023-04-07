«Закопал в лесу и молчал три года»: стали известны подробности убийства ребенка в Тульской области

Мужчина больше двух лет молчал об убийстве и жил с матерью ребенка Фото: с личной страницы в соцсети.

28-летний Николай О. и его гражданская супруга Елена (имя изменено) соседям всегда казались обычной парой. Улыбчивый и активный молодой человек с хорошей машиной, живет с дамой сердца, арендуют небольшой домик в Богородицке Тульской области. Вот только въезжала пара в дом с мальчишкой, а потом пацан куда-то исчез. Впрочем, интересоваться этим обстоятельством в селе никто не стал. Может, бабушке 5-летнего внука отдали, надо же молодой женщине как-то личную жизнь устраивать. Оказалось, что не интересовались зря. Ведь уже три года тело мальчика покоилось в наспех вырытой яме в лесу, прямо за околицей.

История, как будто из печального фильма, произошла осенью 2020 года. Летом Николай с возлюбленной как раз только переехали в новый дом, обживались. В октябре женщине понадобилось на неделю уехать - куда именно, история умалчивает. Сына Елена спокойно оставила с сожителем: мужчины, казалось ей, ладили, что может случиться?

Несколько дней Николай воспитывал пасынка один, следил за мальчишкой как мог. А потом случилась трагедия. В тот день мальчик слишком расшалился, хулиганил, не слушался. Отчим разозлился и ударил ребенка, потом еще раз. Скорее всего, в этот момент мужчина был пьян. Он не проверил состояние пасынка после того, как тот упал, а спокойно лег спать. Ночью же проснулся и увидел, что ребенок лежит на том же месте, не шевелится. Проверил пульс, дыхание и убедился: мальчик мертв.

Что творилось в тот момент в душе мужчины, мы не узнаем, но, собравшись с мыслями, он решил преступление скрыть. Завернул ребенка в плед, положил в свой BMW Х6 и поехал в лес за селом. Там он выкопал неглубокую ямку, положил тело, забросал его землей и листьями и вернулся домой.

Мужчина сам показал, где закопал тело ребенка. Фото: СУ СК РФ по Тульской области

Интересно, что после этого мужчина не подался в бега и даже не уехал из села. Он спокойно жил дальше. Остается только догадываться, какой разговор состоялся между ним и Натальей, когда она вернулась. Но результат оказался удивительным: пара не рассталась, женщина не стала писать заявление в полицию и объявлять ребенка в розыск. В местном отделении ЛизаАлерт журналистам КП-Тула сообщили, что мальчика никто не искал. Скорее всего, мужчина рассказал сожительнице всю правду, возможно, пригрозил ей или чем-то напугал. И мать, потерявшая сына, молчала. Жила с его убийцей в одном доме еще два года, до осени 2022 года.

Николай же вел обычную жизнь. В декабре 2022 года даже получил административный штраф за то, что отказывался надевать маску в супермаркете – получается, проблем с законом не боялся.

Истина выплыла на свет только сейчас. Оказалось, что о пропаже мальчика в начале 2023 года узнали следственные органы. Может быть, после расставания с мужчиной, о проблеме сообщила сама Наталья, может быть, судьбой ребенка заинтересовались родственники или соседи. Полиция начала расследование и вышла на подозреваемого. Николай не стал отпираться и рассказал на допросе все, признавался в убийстве, показал место, где спрятал труп. Ребенка нашли и смогут похоронить по-человечески, а на Николая сейчас завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Назначено проведение судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз. В ближайшее время следователем в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Почти три года тело ребенка пролежало здесь

А вот о судьбе матери пока никто не сообщает. Как утверждают источники, знакомые с ситуацией, она могла находиться в зависимости от своего сожителя или даже работать на него. «КП» будет следить за всеми подробностями ситуации.