Медицина экспертного уровня в Туле

Исполнительный директор Илиана Марина:

- Очень значимо, что тульский центр был открыт первым в группе компании «Эксперт». В этом году мы отмечаем три юбилея – 15 лет нам как первому МРТ центру в «ГК Эксперт», 15 лет группе компаний и 5 лет нам, как большой поликлинике, клинике с высоким сервисом и качеством медицины. Доказательством служит любовь и доверие, которые мы завоевали у наших пациентов. В 2023 году Тулу ждет открытие второго корпуса: в нем будут дополнительные МРТ и КТ диагностика, а также хирургия и стационар. Расширим наши возможности в урологии и оториноларингологии.

Преимущества нашего медицинского центра - оснащенность, профессионализм сотрудников, спектр услуг. Мы привлекаем лучшие кадры по Туле. И что самое важное, нашу работу мы начинаем с создания центров компетенций.

Исполнительный директор Илиана Марина.

Наши медицинские услуги доступны для всех. В «Клинике Эксперт» Тула есть возможность получить медицинские услуги не только на коммерческой основе, но и по полисам ОМС и ДМС. Мы ежедневно работаем в режиме с 6:00 до 23:00 часов, без выходных и праздников. Пациентам создаются комфортные условия и приём по предварительной записи. Помимо приёмов узких специалистов, находится обширная лабораторно-диагностическая база, оборудование экспертного класса (МРТ, рентгенологические исследования, УЗИ), функциональная диагностика, а также лабораторные исследования, которые принимаются крупными клиниками Москвы и за рубежом.

Подтверждая доверие

«Клиника Эксперт» Тула в очередной раз стала победителем в номинации «Медицина» в ежегодной народной премии «Тульский бренд 2022».

• «Клиника Эксперт» Тула заняла первое место в номинации «Медицина» в ежегодной народной премии «Предприниматель года 2022».

• «Клиника Эксперт» Тула - снова «Клиника года 2022» как «Лучшая сеть многопрофильных клиник диагностики и лечения для всей семьи»

• Илиана Марина избрана председателем комитета по здравоохранению и медицинской индустрии Тульской Торгово-промышленной палаты в мае этого года. И также заняла почетную должность Регионального директора в «ГК Эксперт».

• Мы уже помогли в этом году 47 169 пациентам и провели 254 566 исследований.

• В 2023 году Тулу ждет открытие второго корпуса, в нем будут дополнительные МРТ и КТ диагностика, а также хирургия и стационар и мы расширим наши возможности в урологии и оториноларингологии.

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