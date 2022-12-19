Тульская городская Дума отметила 25-летие

В этом году Тульская городская Дума отмечает 25-летие своей деятельности

Почетными гостями мероприятия стали председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев, заместитель министра внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Илья Родичев, председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов, уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина, депутат Тульской областной Думы Юрий Цкипури, первый заместитель главы администрации города Тулы Илья Беспалов, представители прокуратуры города Тулы, члены общественного совета города Тулы, сотрудники аппарата гордумы и другие почетные гости.

Илья Родичев зачитал адрес от имени Губернатора Алексея Дюмина. В нем, частности, говорится: «За годы работы Думы депутатами сделано многое для развития города и повышения качества жизни туляков. Вы отстаиваете интересы жителей, помогаете людям решать вопросы благоустройства, ЖКХ, развития социальной инфраструктуры и других сфер. Вместе мы многое делаем для того, чтобы Тула развивалась, становилась уютнее и комфортнее для жизни. Реализуем стратегические инициативы Президента, национальные проекты, региональные и муниципальные программы. В непростой для нашей страны период вы оказываете помощь предпринимателям, медработникам, многодетным семьям, людям, вынужденно покинувшим свое жилье из-за военных действий. Поддерживаете участников специальной военной операции и их родственников. Спасибо за эту важную и нужную работу».

С юбилеем Думу также поздравил Николай Воробьев. Он отметил, что депутат города-героя Тулы – это очень высокое звание. Оно не только почетное, но и обязывающее работать в интересах жителей города, который имеет большую историю и славные традиции.

Николай Воробьев вручил депутатам 6-го созыва Почетные грамоты Тульской областной Думы

– В последние годы благодаря слаженной работе Губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина, правительства региона, администрации города, Тульской городской Думы наша Тула преобразилась, заиграла новыми красками. Областную столицу стали теперь посещать туристы не просто как оружейную столицу, а как старинный красивый русский город. В этом есть и ваш немалый вклад, уважаемые депутаты, – подчеркнул Николай Воробьев.

За многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность и большой вклад в развитие муниципального образования город Тула Николай Юрьевич вручил депутатам 6-го созыва Никите Бурвикову, Анатолию Кузнецову и Инне Шевелевой Почетные грамоты Тульской областной Думы.

Мэр Тулы Ольга Слюсарева приветствовала коллег и участников собрания.

Мэр Тулы Ольга Слюсарева приветствовала коллег и участников собрания

– Сегодня важная дата в истории становления органов местного самоуправления. Небольшой по историческим меркам срок вместил в себя ответственную и плодотворную работу депутатов шести созывов, каждый из которых внес и продолжает вносить свой вклад в развитие нашего родного города, – отметила Глава Тулы. – Важно, что в центре внимания Думы всегда находятся интересы туляков, их проблемы и обращения. Для нас – это не просто избиратели. Прежде всего, это люди, которые нам доверяют. Сообща с жителями, мы трудимся для того, чтобы областная столица становилась современной и комфортной для жизни. Вместе мы реализуем многие социально значимые проекты и программы. Благодарю туляков и депутатов всех созывов за работу на благо города-героя Тулы.

Уполномоченный по правам человека в Тульской области (первый заместитель председателя Тульской городской Думы 5-го созыва) Татьяна Ларина также поздравила собравшихся с юбилейной датой и пожелала депутатскому корпусу всегда находить оптимальные решения даже в самых непростых ситуациях.

Уполномоченный по правам человека в Тульской области (первый заместитель председателя Тульской городской Думы 5-го созыва) Татьяна Ларина поздравила собравшихся с юбилейной датой

– Четверть века планомерно создавалась, совершенствовалась нормативная база, ставшая основой для развития эффективной экономики, инфраструктуры, гражданского общества, и, в первую очередь, повышения качества жизни туляков. Сегодня выстроено системное конструктивное взаимодействие между исполнительной и представительной ветвями властей, осуществляется постоянный диалог с жителями, сотрудничество с общественностью. Работа в интересах жителей, обеспечение их прав, забота о благоустройстве, образовании, благополучии, дальнейшем повышении качества жизни были и остаются приоритетными направлениями деятельности депутатов. Выражаю искреннюю благодарность руководству Тульской городской Думы, депутатскому корпусу за поддержку, активную жизненную позицию, инициативность, – пожелала Татьяна Владимировна.

Первый заместитель главы администрации Илья Беспалов поблагодарил Думу за совместную работу.

– Все эти годы Тульская городская Дума, как представительный орган власти, при решении задач ставила на первое место интересы нашего большого города и каждого его жителя. От себя лично и от администрации областной столицы благодарю руководство Думы, депутатов, сотрудников аппарата за ту большую работу, которую вы проделываете вместе с нами: это реализация национальных проектов, региональных и муниципальных программ, совместных инициатив. Благодаря нашей совместной работе возникает синергический эффект, который дает возможность делать Тулу комфортным и привлекательным городом, как для наших жителей, так и для гостей. Уверен, что Тульская городская Дума и администрация города Тулы и впредь будут работать для людей и ради людей, – считает Илья Ильич.

Очередное заседание Тульской городской Думы началось с торжественной части, посвященной 25-летию Тульской городской Думы

Свои видеопоздравления в адрес Тульской городской Думы, сотрудников аппарата направили уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области Александр Головин, коллеги из Калуги, Керчи, белорусского города-побратима Могилева, командир АПРК «Тула», руководители Тульского областного специализированного дома ребенка № 1, Центра детской психоневрологии. Поступили телеграммы от предприятий и организаций Тулы и других городов.