Дорог кулич ко Христову дню

Начат прием заказов на фирменную творожную пасху от "Лазаревского".

Ее приготовят из натурального фермерского творога, долго хранить нельзя, поэтому подготовиться к встрече праздника Воскресения Христова с настоящим куличом лучше заранее. Продаваться пасха будет лишь несколько дней с 11 апреля, производство начнется с 10-го. А заказать ее можно (и нужно) уже сейчас. Продукт штучный, "Лазаревское" сделает не более нескольких сотен куличей, массовым он быть не может.

Заказы принимаются только в самих "Лазаревских лавках".

Заказы принимаются только в самих лавках, число которых в Туле и области перевалило за четвертый десяток. В интернет-магазине на store.lazarevo.ru заказать пасху невозможно, а в "Лазаревских лавках", купив привычные молоко, мясо, колбасу или кулинарию - с легкостью. Заказ гарантированно придет туда же в назначенный день - и беспокоиться о том, что не хватит, нет никаких причин. 750-граммовый кулич в подарочной коробке обещает незабываемый вкус благодаря использованному в рецептуре настоящему свежему творогу и фирменной технологии тульского ПХ "Лазаревское". Лучше, если купить прямо к столу или накануне: срок годности у этой пасхи - пять дней.

Все, что сделано из натурального "лазаревского" творога, полезно и очень вкусно!

Еще один повод наведаться в "Лазаревскую лавку" - дегустации, которые продолжатся весь апрель. В Алексине недавно открылся четвертый магазин на ул. Чехова, 17А, и там, а еще на Тульской ул., 136А, на рынке Слобода, по субботам с 11 до 12 утра предлагают угощения. В Туле, в лавке на Октябрьской, 85В, субботние дегустации крафтовых закусок и деликатесов назначены на время с 12 до 13 часов. А по воскресеньям зовут угощаться снова в Алексин: на ул. Ленина, 7 и на ул. 50 лет Октября, 19А - тоже с 12 до 13.