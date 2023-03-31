Помогать войти в мир новой жизни

Ангелина Николаевна Чибисова, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, акушер-гинеколог, репродуктолог, главный врач клиники «Мать и дитя»

Рождение ребенка – это не просто появление на свет новой жизни, это самое большое счастье в жизни, настоящее чудо. Задача врача акушера-гинеколога – не только выполнять свои обязанности, а еще и обладать высокими человеческими качествами и иметь большую долю эмпатии к пациенткам.

Профессия благородная, но сложная и физически, и морально. Не все выдерживают. Акушерство - это скорее призвание, поэтому тут нет случайных людей. Ангелина Чибисова сделала свой выбор еще в детстве. Как и многие девочки, еще тогда она делала уколы игрушкам, измеряла температуру, поила микстурами. И мечтала помогать людям:

- У подружки был большой плюшевый зеленый медведь, которого мы с ней просто «закололи» пенициллином в дошкольные годы. Ну, и кем я после этого могла стать, как не врачом? Очень хотела спасать жизни людей.

- В школе стать врачом не передумали?

- Какое там! По химии с биологией всегда были пятерки. Больше того, в старших классах я записалась на дополнительные курсы при Тульском педуниверситете и после уроков несколько раз в неделю каталась из своего поселка Плеханово в Ленинском районе в Тулу. Мама, конечно, поначалу надеялась на то, что я буду в результате на педагога учиться, но я ее разочаровала, категорически отказавшись. Только на врача! И поступила в Ивановскую государственную медицинскую академию.

Уже там я поняла, что мне нравится именно гинекология. Это очень ответственно, но и прекрасно: быть причастным к появлению новой жизни, рождению детей. Интернатуру я проходила при нашей Ленинской ЦРБ, а потом больше двух десятилетий проработала в перинатальном центре.

- Сегодня вы также и репродуктолог. Что особенно сложного для вас в такой работе?

- Наверное, подобрать нужные слова для людей, порой уже отчаявшихся на благополучное разрешение проблемы. Особенно, если неудача следует за неудачей. Некоторые из наших пациентов страдают годами, впадают в депрессию. Убедить человека в том, что еще не все потеряно — порой очень непросто. Внушить не робкую надежду, а уверенность в том, что все получится. Да, не сразу, но обязательно. Ведь на самом деле безнадежных случаев не так много от общего числа. Просто нужно тщательное и всестороннее обследование. Его может назначить только репродуктолог. А выявлять и лечить проблемы по раздельности — у онколога, эндокринолога и так далее — бессмысленно. Поэтому хотела бы обратиться к нашим потенциальным пациенткам: при планировании беременности не бойтесь, приходите к нам на прием. И лучше всего, вдвоем со своей второй половиной.

- Значит при планировании беременности очень важно проверить здоровье и мужчины?

- Будем откровенны: сегодня зачастую в паре, которая не может завести детей, проблема кроется не только в женщине, но и в ее партнере. В одиночку заставить мужчину, особенно в расцвете лет и уверенного в своем идеальном здоровье, сдать специфические анализы очень непросто. Другое дело, когда на прием к репродуктологу приходят обе заинтересованные стороны. Вот тогда врач сможет задать правильный вектор лечения, которому и надо будет следовать пациентам. Да и вообще, парный прием гораздо психологически комфортнее для всех, и врача тоже.

- А что в вашей работе особенно ценно?

- Задача доктора - помогать женщинам сохранять здоровье. Поэтому хочется быть таким врачом, чтобы люди тебе доверяли. Ведь если женщина будет иметь хорошее репродуктивное здоровье, то она станет дарить миру здоровых деток, здоровое будущее. Именно для этого мы и работаем. И самое большее для меня счастье, когда у моих пациенток наступает беременность, заканчивающаяся рождением малыша.

- Семья поддерживает Вас?

- Конечно! Любимый муж и дочка, которой уже исполнилось 14 лет. Она кандидат в мастера спорта по эстетической гимнастике, активно изучает иностранные языки в гимназии. Но при этом хочет пойти по стопам мамы - стать врачом. И тоже акушером-гинекологом!

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