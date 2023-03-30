Долгий путь к делу всей жизни!

Олеся Евгеньевна Кукушкина, врач-офтальмолог, главный врач сети оптик и Центра здорового зрения

Окно в большой мир — это наши глаза. Их здоровье – бесценный подарок! А если проблемы? Сохранять возможность видеть этот прекрасный мир, а вместе с ним смысл жизни, работу, счастье — ежедневная непростая задача офтальмологов.

По словам Олеси Кукушкиной, проработавшей в офтальмологии больше 15 лет, врачом она становиться не собиралась - еще с детства мечтала быть художником. А еще любила возиться с домашними питомцами, как и многие дети, играла со зверушками в Айболита и радовала родителей своим интересом к работе врача. В итоге усилиями и настойчивостью мамы детские игры переросли в план по получению будущей профессии. Впрочем, нельзя сказать, что материнское сердце ошиблось… Но об этом чуть позже.

В семье Олеси Евгеньевны есть «фамильная реликвия», которая передается из поколения в поколение, - близорукость.

- Этот недуг мы все воспринимали как должное. И я как-то даже не думала бороться с этой ситуацией — плохое зрение и плохое. Люди не с такими болячками живут! Вот только заказ очков превращался в целое приключение на несколько недель. Лишь поступив в мединститут и отучившись там почти 3 года, я вдруг осознала, что, оказывается, есть методы и пути решения проблемы - близорукость лечится. И вполне успешно.

Так стартовав в лечебном деле без интереса, Олеся Кукушкина вдруг нашла свое призвание! Она успешно закончила Курский Государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело» и даже проработала участковым терапевтом в муниципальной поликлинике около трех лет. Снова цепь совпадений – во время работы в поликлинике молодому врачу предложили поработать в одной из оптик по совместительству. Так Олеся Евгеньевна окончательно пришла к выводу, что глаза — главный орган в организме человека, а ее миссия – сохранять и всеми силами помогать возвращать людям зрение.

В 2010 году в Москве терапевт получила образование оптометриста. В 2017 году прошла интернатуру по офтальмологии. Олеся Евгеньевна оказалась самым старшим интерном-студентом в потоке, но и с самым осознанным подходом в получении профессии.

- Дело в том, что врачей-офтальмологов не учат подбору очков. Мне повезло, что в Москве я попала на медицинские курсы к Александру Мягкову. Это офтальмолог-практик, он дает отличные знания исходя своего опыта лечения пациентов. Я работала оптометристом, посещала конференции, видела, как все активно развивается в сторону профилактики и контроля прогрессирования близорукости. Тема эта для меня была крайне интересна — как говорится, своя рубашка ближе к телу. И теперь могу точно сказать - я занимаюсь любимым делом! Могу подобрать коррекцию для любой возрастной категории, с удовольствием работаю с детками. Имею большую практику со случаями астигматизма и косоглазия. Сейчас рефракция выходит на первое место на фоне других болезней глаз. Пациентов с близорукостью, возрастными имениями и т.д. — уже более 50%.

Не секрет: операция по коррекции зрения — не всегда стопроцентное решение проблемы. Например, дети до 18 лет не допускаются до хирургической коррекции зрения. И тогда на помощь приходят специалисты нашего «Центра здорового зрения». Сегодня, пожалуй, мы единственные в регионе, кто достиг такого уровня профессиональной и квалифицированной клинической помощи в области рефракции, имеем суперсовременное оборудование и непрерывно осваиваем все новейшие технологии восстановления зрения без хирургического вмешательства. Речь о коррекции оптических нарушений: дальнозоркости, близорукости, астигматизма.

Те же подростки до совершеннолетия могут потерять зрение на 2 единицы, а могут и на 9. Наша помощь как раз направлена на снижение потерь. И даже если в дальнейшем потребуется операция, то хирургическое вмешательство пройдет гораздо легче с минимальным риском осложнений. Поэтому одно из главных направлений нашей работы - охрана детского зрения и остановка прогрессирования детской близорукости, которая, к сожалению, может привести к полной слепоте.

В «Центре здорового зрения» есть все необходимое для этого оснащение. Наработаны передовые диагностические методы, есть возможность отследить рост глаза и, соответственно, качество проделанной работы при помощи специального прибора - биометра — им обладают единицы клиник.

Стоит отметить и то, что в последнее время снизилась возрастная планка пациентов с дальнозоркостью. Можно сказать, что появилась особая категория людей, которые уже в 40 лет хорошо видят только вдаль, что сильно осложняет им и жизнь, и профессиональную деятельность. В «Центре здорового зрения» есть решение - мультифокальные средства коррекции, ночные контактные линзы и многое другое. Это существенно повышает качество жизни человека в таком активном возрасте.

- Нашему обществу нужна не просто помощь в сохранении зрения, а настоящая культура поддержания здоровья глаз с самого рождения! Проверяйте своих детей у офтальмолога чаще, чем раз в 2-3 года. Лучше ежегодно! Обращайте внимание на то, как они всматриваются в даль или склоняются над тетрадями. Подбирайте очки у специалистов с медицинским образованием. Тогда помощь будет квалифицированной, придет своевременно, а зрение не будет подводить долгие годы, - завершает свой рассказ Олеся Евгеньевна. – И пусть профессионалов в нашей сфере будет больше! Моя старшая дочка планирует поступать в следующем году в медицинский. Со специализацией пока, правда, не определилась, но, надеюсь, по моим стопам пойдет. И, да, получается, родители не ошиблись… Значит, будем выстраивать в регионе династию офтальмологов.

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