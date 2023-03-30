Следком РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по факту применения насилия к правоохранителям Фото: материалы пресс-служб

Следственным отделом по Новомосковску СК РФ возбуждено уголовное дело по факту применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти.

30 марта 2023 года сотрудники полиции в рамках исполнения своих должностных обязанностей в целях оказания содействия в ходе расследования уголовного дела прибыли по одному из адресов на улице Генерала Белова. Находившийся в ней 62-летний мужчина стал препятствовать законным действиям сотрудников полиции, плеснув в них горящую жидкость, а также угрожал ножом, после чего его противоправные действия были пресечены с применением табельного оружия.

В настоящее время напавший мужчина находится в больнице. Следователями СК проводится осмотр места происшествия, а также производятся иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела по ч.2 ст. 318 УК РФ находится на контроле у руководителя регионального следственного управления.