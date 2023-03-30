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Происшествия30 марта 2023 8:04

Инцидент со стрельбой в Новомосковске Тульской области устроил обвиняемый в дискредитации ВС РФ

При его задержании силовикам пришлось применить оружие
Игорь КОПЫТОВ
Инцидент со стрельбой в Новомосковске Тульской области устроил обвиняемый в дискредитации ВС РФ

Инцидент со стрельбой в Новомосковске Тульской области устроил обвиняемый в дискредитации ВС РФ

Фото: соцсети

В Новомосковске Тульской области силовикам пришлось применить оружие для задержания местного жителя, который применил насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов — сообщает телегам-канал «Тула. Эстремизм».

Утром 30 марта жители одного из домов на улице Генерала Белова были всполошены стрельбой. Неадекватный пожилой мужчина начал угрожать окружающим. Прибывшим на место силовикам задерживаемый оказал вооруженное сопротивление, облил себя и сотрудников правоохранительных органов зажигательной смесью и пытался поджечь.

Как утверждается в сообщении, инцидент спровоцировал ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за дискредитацию ВС РФ в соцсетях житель Новомосковска. Сначала он зарабюотал «административку» на 30 тысяч рублей, а потом в его отношении было возбуждено уже уголовное дело по ст. 280.3 УК РФ.

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