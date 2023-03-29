Невынашивание беременности: что делать в Туле?

Невынашивание беременности

Печальные истории пациенток, страдающих привычным невынашиванием беременности, выглядят примерно одинаково. После нескольких неудачных попыток выносить ребенка у женщины появляется ощущение безысходности, неуверенность в себе, а порой и чувство вины. Такое психологическое состояние только усугубляет ситуацию и может стать одной из причин следующих выкидышей.

Невынашивание беременности прерывание беременности от зачатия до 37 недель. До 22 нед - это выкидыш, после 22 нед преждевременные роды.

К основным известным причинам невынашивания беременности и самопроизвольного её прерывания относят: генетические факторы; инфекции, передающиеся половым путем; эндокринные нарушения; иммунные факторы; врождённые и приобретённые заболевания, изменения матки (миома, аномалии развития и т. п.).

В клинической практике у 45-50% женщин не удается установить истинную причину, из-за которой произошло самопроизвольное прерывание беременности. Эти пациентки составляют группу «необъяснимого» невынашивания беременности. Невынашивание беременности является многофакторным заболеванием, при котором у большинства женщин имеет место сочетание нескольких причин, поэтому и обследование пациенток должно быть комплексным и включать в себя все необходимые современные клинические, инструментальные и лабораторные методы.

Главный врач Клиники «Мать и дитя» Ангелина Чибисова

Причины

Хромосомные проблемы

До 70% всех выкидышей, происходящих в первом триместре, обусловлено аномалиями соматических хромосом у плода. Большинство хромосомных нарушений плода являются результатом неправильного оплодотворения.

В таких случаях образовавшийся эмбрион обладает хромосомной аномалией, что приводит к неразвивающейся беременности. Хромосомные нарушения учащаются с возрастом.

Патология матки

В 10-15% случаев аномалии матки (врожденные нарушения формы, перегородки в полости матки, миома, аденомиоз, рубцовые послеоперационные изменения) являются причиной невынашивания, как первого, так и второго триместра. Лечение может быть как консервативным, так и хирургическим.

Гормональные причины

Если организм производит слишком много или слишком мало определенных гормонов, риск невынашивания увеличивается. Гипо- и гипертиреоз, гиперпролактиемия, сахарный диабет могут быть причиной прерывания беременности. Необходимо при следующем зачатии купировать заболевание в стойкую ремиссию.

Инфекции и другие факторы

Прерывание беременности вследствие воспалительного процесса обусловлено проникновением возбудителей инфекции из материнского организма через плаценту к плоду. Наиболее опасно заражение при уже наступившей беременности. Медикаментозная антибактериальная терапия практически безопасна после 12 недель, так как к этому сроку уже сформированы органы у будущего ребенка. И современные антибиотики имеют минимальную нагрузку на плод. В любом случае желательно любую антибактериальную терапию провести до планирования беременности.

важно

При привычном невынашивании мужчине надо посетить андролога, сдать спермограмму, а возможно и тест фрагментации ДНК сперматозоид.

Вполне вероятно, что именно мужские половые клетки несут в себе неполноценный генетический материал. Он может стать причиной, как бесплодия, так и невынашивания. В сложных случаях существуют специальные методы преимплантационной генетической диагностики (ПГД), котогрые позволяют провести генетическое тестирование эмбриона еще до переноса его в полость матки. Данная методика проводится в рамках программы ЭКО и позволяет переносить в полость матки только «здоровые» эмбрионы, у которых не выявлено тех или иных генетических заболеваний. В случае когда все эмбрионы у пары с патологией мы решаем вопрос о применении донорских клеток.

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