Скуловая имплантация невозможное возможно

Во многих стоматологических клиниках отказывают в имплантации пациентам с отсутствием всех зубов на верхней челюсти при критической атрофии костной ткани. В такой клинической ситуации протезирование с использованием классических дентальных имплантатов невозможно провести, так как объема костной ткани не хватит, чтобы их прочно зафиксировать. Требуется синус-лифтинг – операция по увеличению объема кости в области дна гайморовых пазух. Но в ряде случаев ее невозможно провести.

Что такое скуловая имплантация?

Для некоторых пациент скуловая имплантация — последний шанс получить новые несъемные зубы.

Скуловая имплантация — метод полного протезирования верхней челюсти, предполагающий установку имплантов не в челюстную, а в скуловую кость. В отличие от технологии All-on-4/All-on-6 применяются удлиненные имплантаты Zygoma/Zygomatic (их длина достигает до 6 см). Их устанавливают с использованием зоны скуловой кости под наклоном, чтобы исключить повреждение гайморовых пазух и важных анатомических образований сосудов и нервов.

Имплантация верхней челюсти по системе Zygoma относится к протоколам немедленной нагрузки, т.е. временный несъемный протез может быть установлен на 3-7 день после операции.

Однако не каждый хирург-имплантолог владеет методикой установки имплантов Зигома/Зигоматик.

Лосев Вадим Сергеевич

Преимущества

Новые зубы за 1-7 дней. Применение скуловых имплантов Zygoma/Zygomatic позволяет отказаться от костной пластики и вернуть пациенту все зубы всего за неделю. В зависимости от клинической картины имплантолог нагружает установленные имплантаты временным протезом на на 3-7 день после операции.

Для справки: Если протезировать челюсть по классическому методу с использованием стандартных имплантатов с проведением синус-лифтинга, то временный протез можно будет установить не раньше чем через четыре месяца (в некоторых случаях нужно ждать до 9 месяцев). Для тех, кому нужно быстро вернуть эстетичность и функциональность верхнего зубного ряда показана скуловая имплантация.

Минимум противопоказаний

Ни ярко выраженная резорбция верхней челюстной кости, ни пожилой возраст, ни запущенный пародонтит/пародонтоз, ни остеопороз, ни травматические дефекты верхней челюсти не являются противопоказанием для скуловой имплантации.

Установка скуловых имплантов как и любое хирургическое вмешательство имеет ряд противопоказаний.

Минимальный риск отторжения

Скуловая кость отличается повышенной стерильностью и практически не подвержена риску возникновения воспалений в ее области, что сводит к минимуму (менее 1%) возможность отторжения установленных в нее зигоматических имплантов. К тому же, скуловая кость очень плотная и позволяет достичь отличных показателей первичной стабильности вживленных имплантов.

Итак, если у вас потеряны все верхние зубы и в проведении классической имплантации вам отказывают из-за наличия противопоказаний к синус-лифтингу, ситуация не безвыходная. Вы можете получить новые несъемные зубы благодаря скуловой имплантации!

При проведении протезирования верхней челюсти могут использоваться не только скуловые, но и птеригоидальные, трансназальные и транссинусальные импланты.

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