Дарить людям красоту

Татьяна Владимировна Баранова

- Я не единственный медицинский работник в семье. Моя сестра - очень талантливая операционная сестра, сейчас является старшей сестрой операционного блока одной из больниц в Москве. Ее сын - детский реаниматолог, лечит детишек в отделении онкореанимации.

О том, что я буду врачом, знала с детства. Лечила всех своих кукол, но больше всех доставалось белому плюшевому медведю. Я разводила краску с водой и делала ему уколы. В последствии медведь, естественно, перестал быть белым.

С профессией врача косметолога столкнулась на пятом курсе Воронежской медицинской академии им. Н.Н. Бурденко. Но в те времена это была не та косметология, которой я занимаюсь сейчас. В это время я уже активно изучала дерматологию, занималась в кружке на кафедре кожных болезней, в свободное от учебы время ходила в диспансер и сидела на приеме с дерматологом. В 2009 году я вернулась в Тулу и проходила интернатуру в нашем Тульском кожно-венерологическом диспансере, чему очень рада. У нас был дружный коллектив интернов, да и сотрудники диспансера делились с нами всеми знаниями и умениями.

Косметология как раз с этого времени начала бурно развиваться как медицинская наука. Уже тогда стало ясно, что это безумно интересное и перспективное направление. Поэтому получила сертификат врача косметолога и начала работать в одной из ведущих клиник нашего города. Параллельно приходилось много учиться, посещать конференции, выставки, международные симпозиумы, перенимать опыт заграничных коллег. Все это совпало с рождением первого ребенка. И хочу выразить огромную благодарность мужу, родителям, что поддерживали меня и помогали.

В 2018 году меня пригласили работать в Центр эстетической медицины «Талисия». Здесь я встретила людей близких по духу, влюбленных в профессию косметолога, и настоящих профессионалов. У нас очень дружный коллектив.

Сейчас помимо омоложения «внешнего» мы активно развиваем омоложение «внутреннее». У меня за плечами 2 года обучения в Международном институте интегральной превентивной и антивозрастной медицины «Prevent Age». Практически все наши специалисты имеют дополнительное образование врача антивозрастной медицины, и этим мы выгодно отличаемся от обычных косметологов. Потому что красота и здоровье начинается изнутри. Что касается инъекционных и аппаратных методов, мы можем предложить все, что сейчас имеется на рынке терапевтической косметологии. Активно применяем такие сложные методики, как нитевой лифтинг Aptos, ультразвуковой SMAS-лифтинг, инъекции препарата RADIESSE, ботулинотерапию.

Что касается хобби, то не могу сказать, что есть какое-то одно увлечение. В разные периоды жизни увлекалась разным: в школе вязала крючком и научила этому маму и сестру, играла на пианино, занималась лыжами и участвовала в соревнованиях, в декрете шила платья и лоскутные одеяла. Сейчас у нас с мужем новое увлечение - облагораживаем свой кусочек земли: посадили плодовый сад, малинник, строим дом.

Так что еще много планов и идей - как в профессии, так и в личной жизни.

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