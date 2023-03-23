Ноги в брюки, а руки? Как тулякам вылечить варикоз рук

Наш эксперт – главный врач «Тульского центра диагностики и лечения», к.м.н., сосудистый хирург высшей категории Зорий Викторович Казьмин.

– Расширенные вены на руках вызывают серьезные косметические недостатки, которые с развитием болезни проявляются все сильнее. При появлении первых признаков такого венозного нарушения больному необходимо срочно обращаться за квалифицированной медицинской помощью. На ранних этапах развития заболевание достаточно быстро лечится, поэтому затягивать поход к специалисту не стоит.

Признаки варикоза на руках

Опасность этого заболевания в том, что оно может длительное время себя никак не проявлять. Оно не имеет специфических симптомов, поэтому часто просто не вызывает беспокойств у пациента. Поэтому чаще всего больные обращаются к врачу, когда варикоз находится в запущенной стадии. Указывать на это заболевание могут следующие признаки:

- боль в руках даже при незначительной физической активности;

- появление на тыльной стороне синих выпирающих узелков;

- быстрая утомляемость;

- онемение или ломота в руках.

С развитием заболевания вены становятся все больше выпирать. Если вам становиться трудно выполнять одну и ту же работы длительное время, то стоит срочно обратиться к врачу. Указывать на болезнь также может набухание вен, когда руки находятся в опущенном положении.

Причины заболевания

Часто такая проблема возникает у людей, которые занимаются силовыми видами спорта или постоянно переносят тяжести. К основным причинам заболевания также относят:

- длительный прием оральных контрацептивов;

- врожденные пороки развития венозных клапанов;

- гормональные изменения в период менопаузы.

Главный врач «Тульского центра диагностики и лечения», к.м.н., сосудистый хирург высшей категории Зорий Викторович Казьмин

Методы лечения варикоза на руках

Сегодня справиться с заболеванием можно несколькими способами. Какой метод будет наиболее эффективен, определяет врач и назначает:

- медикаментозное лечение;

- физиотерапию;

- малоинвазивное вмешательство.

Без скальпеля

Эхосклеротерапия — это одна из разновидностей терапевтического воздействия на пораженные варикозом вены. Вовремя проведенная эхосклеротерапия содействует уменьшению вены и исключению ее из общей системы кровоснабжения, что снимает нагрузку на данный участок. Процедура выполняется при помощи введения шприцем специального вещества — склерозанта, контролируется процесс ультразвуковым сканером.

Прогрессивность этого способа терапии обеспечивается точным и равномерным распределением пенного вещества в вены, находящиеся в недоступном для визуального обнаружения месте. Контроль УЗИ особенно важен для купирования заболевания стволовых вен, расположенных в глубине тела. Также часто в практике применяется микросклеротерапия - косметическая склеротерапия сосудистых звездочек,которая позволяет избавиться от эстетических неприятностей. Процедура проводится тончайшими иглами и поэтому вполне безболезненна и не нарушает трудоспособности. Хороший косметический результат достигается за 3-6 недель курса процедур. Лазерная эндовазальная коагуляция является одним из наиболее прогрессивных способов борьбы с варикозом.

Основным преимуществом малоинвазивных операций является их результативность и отсутствие послеоперационных шрамов. Лазерное воздействие осуществляется изнутри вены, она «запаивается». Место спайки со временем превращается в соединительную ткань.

Процедура контролируется ультразвуком. После операции обязательно ношение компрессионного трикотажа. Все виды лечения производятся в амбулаторных условиях и не требуют госпитализации и длительного курса реабилитации.

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