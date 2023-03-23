Николай Воробьев: «Областная дума совместно с правительством региона системно занимается созданием лесопарковых зеленых поясов в регионе» Фото: материалы пресс-служб

Как пояснил председатель комитета регионального парламента по вопросам собственности и земельным отношениям Юрий Моисеев, в областную Думу обратилась Общественная палата Тульской области, которая поддержала инициативу администрации муниципального образования о включении в лесопарковый зеленый пояс города Алексина земельного участка.

Он расположен в микрорайоне Петровское и охватывает практически весь берег реки Оки, включая территорию парка. Его площадь будет составлять 14,4 га. В феврале 2023 года в Алексине по данному вопросу прошли публичные слушания, участники которого единогласно одобрили проект по созданию лесопарковой зоны.

– Это очень важное дело не только для алексинцев, но и для всего региона. Чем больше у нас будет таких зеленых зон, тем лучше станет экология Тульского края, – отметил Юрий Моисеев.

Решение о создании лесопаркового зеленого пояса города Алексина прокомментировал председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев.

– Каждый из нас понимает: одна из важнейших задач любого поколения – передать своим детям, внукам благополучную в экологическом плане страну, а в глобальном смысле – планету. Причем это не только наша личная ответственность перед детьми. Для нас, как представителей власти, это еще и гражданская ответственность, – отметил он.

Тульская областная Дума совместно с правительством региона, с Общественной палатой системно занимается созданием лесопарковых поясов на территории муниципальных образований. В регионе уже создано 10 таких лесопарковых зон. Они расположены в Туле, Узловой, Ефремове, Арсеньево, Плавске, Дубне, Куркино, Черни, Теплом и Заокске. Теперь такая зеленая зона появится в Алексине.

– Цель этой работы, во-первых, сохранить природный ландшафт территории. Во-вторых, улучшить экологию городов и поселков. Это достигается, прежде всего, за счет запрета в лесопарках на мусорные свалки, вырубку деревьев, строительство жилья и промышленных объектов. Чтобы обеспечить рациональное использование лесопарковых зон и создать условия для полноценного отдыха, допускается благоустройство территории, – подчеркнул председатель облдумы Николай Воробьев.

В планах на ближайшее время – создание лесопарковых поясов в Белеве, Богородицке, Донском, Новомосковске и Суворове.