К стоматологу без паники

Всем известна такая широко применяющаяся в стоматологии процедура, как местная анестезия, которую принято противопоставлять общей анестезии. О последней многие слышали как о способе решения проблемы панического страха перед стоматологическим вмешательством, особенно при лечении детей.

О том, что это такое и когда применяется, рассказывает основатель и руководитель клиники «SmileSpa», врач стоматолог-ортопед, ведущий стоматолог MICCMO Михаил Арзуманян:

– Как справиться с болью и страхами, как уговорить ребенка, как провести максимально щадящее лечение? Ответ уже найден - методика, позволяющая проводить санацию даже детям с ДЦП, - седативная технология. Это не привычная анестезия с онемением и неприятными ощущениями, а совсем другой подход к комфорту пациентов: лечение во сне.

Общая анестезия или «седация» применяется при стоматологических операциях, требующих длительных или сложных работ. При данной анестезии пациент погружается в состояние комфортного медикаментозного сна. Этот эффективный способ обезболивания позволяет пациенту комфортно переживать лечебные процедуры, а врачу безопасно проводить травмоопасные операции и исключить риск движения пациента. Седация не отменяет необходимости в местной анестезии.

Основатель и руководитель клиники «SmileSpa», врач стоматолог-ортопед, ведущий стоматолог MICCMO Михаил Арзуманян

– В чем преимущество общей анестезии или седации в стоматологии?

– Главная цель, которая преследуется при проведении лечения под общей анестезии – это безопасность и комфорт наших пациентов. При седации легче переносятся все проводимые процедуры, особенно те, которые сопровождаются неприятными ощущениями: удаление зубов, лечение кариеса и другие. Благодаря этой методике в стоматологии для детей ребенок расслабляется и более длительное время может переносить лечение.

– Как именно происходит седация в стоматологии для детей и взрослых?

– Существуют различные седативные препараты. Взрослым они вводятся чаще всего внутривенно, а для детской стоматологии с седацией используется современный препарат Севофлюран, который отличается абсолютной инертностью и не накапливается в организме. Сама методика заключается в том, что надевается специальная назальная масочка, через которую дышит ребенок в присутствии родителей и погружается в состояние сна. По сути ребенок делает ингаляцию, что является для большинства детей явлением привычным и не вызывает страха. Далее после окончания лечения ребенок просыпается в палате для пробуждения также с родителями, что является максимально комфортным для ребенка. Соответственно каким бы ни был большим предполагаемый объем лечения, для ребенка это всего лишь ингаляция.

В стоматологии наркоз чаще всего применяется в следующих случаях:

• Хирургия – как правило седация используется при множественном удалении зубов.

• Имплантация зубов – например, наращивание костной ткани.

• Протезирование – установка одновременно большого количества коронок.

• Также наркоз используется при паническом страхе перед стоматологией или непереносимости анестезии.

Противопоказания стоматологии под наркозом

Данная процедура не имеет явных противопоказаний, но существуют индивидуальные непереносимости и аллергические реакции, поэтому для данной процедуры обязательна консультация с врачом.

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