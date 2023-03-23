Лечение варикоза в Туле. Как от него избавиться

Варикозное расширение вен – патология, при которой происходит расширение венозной стенки. Это опасное состояние, так как в расширенных венах могут формироваться тромбы.

Профилактика тромбообразования – главное показание для лечения варикоза.

– Часто к нам обращаются пациенты, которые не лечат варикоз, думая, что единственный метод – хирургическая операция (флебэктомия). Единого «золотого стандарта» лечения варикоза не существует. Для каждого пациента он свой. Но чем дольше человек не обращается к доктору, тем сильнее прогрессирует заболевание и лечение также может быть радикальным, – рассказывает сердечно-сосудистый хирург, флеболог, врач ультразвуковой диагностики Клиники «Л’Мед» Худойназаров Эрадж Нарзуллоевич.

Сердечно-сосудистый хирург, флеболог, врач ультразвуковой диагностики Клиники «Л’Мед» Худойназаров Эрадж Нарзуллоевич

– Малоинвазивные методики в чем их суть?

– Склеротерапия – лечение варикоза БЕЗ операции. Суть метода: инъекционное введение в просвет вены вещества «склерозанта», которое как бы «пломбирует» больную вену. Спустя 6-12 месяцев она полностью исчезает.

ЭВЛК – на сегодня «золотой стандарт» в лечении варикозной болезни. ЭВЛК (эндовазальная лазерная коагуляция) – лечение варикоза лазером через один небольшой прокол. Операция проводится под местной анестезией и уже через 20-60 минут после нее пациент уходит домой и возвращается к своему привычному образу жизни.

– Когда можно ограничиться склеротерапией, а когда уже показана лазерная операция (ЭВЛК)?

– Первая степень варикозной болезни ног – всего лишь небольшие внешние изменения поверхностного сосудистого рисунка. Шестая степень (терминальная) – это уже закрытая трофическая язва.

Лазерные операции выполняют как правило не раньше второй степени заболевания. Зачастую это выраженный варикоз, который доставляет человеку не только эстетический дискомфорт, но и вызывает ощущение тяжести в ногах. Потом может появляться хронический отек, болезненность.

– Насколько лазерная операция комфортна для пациента и как она проходит?

– ЭВЛК практически безболезненна. Немного чувствуется только первый прокол, а потом уже ничего не болит. Обязательно проводится УЗИ-исследование для более точной маркировки сосуда и места прокола. Она проводится с местной анестезией и также под контролем УЗИ. Лазер вводится в больной сосуд — и за считанные минуты достигается нужный эффект. Место прокола заклеивают специальным пластырем, необходимости в швах нет. Ноге обеспечивается компрессия — на этом операция заканчивается. Как правило, она занимает от 15 до 40 минут, то есть проходит достаточно быстро. Риски осложнений у ЭВЛК существенно ниже, чем у других вариантов хирургического лечения варикоза.

– Требуется ли восстановление после лазерной операции?

– Восстановительный период минимален. Обычно это одни сутки, которые рекомендуется провести в компрессионном чулке, включая время сна.

Затем в течение 7-14 дней также желательно носить компрессионный трикотаж.

– Какова вероятность рецидивов после лечения лазером?

– Варикозная болезнь ног – это хроническое заболевание. И если есть факторы, которые его стимулируют, то даже склеротерапия или лазерная операция, выполненные в одном месте, не застрахуют от ее развития в другом.

Пациенты с варикозной болезнью, которые соблюдают рекомендации врачей, сами подтвердят, что таким путем через пару лет можно выйти на стабильную ремиссию.

– Как готовиться к операции?

– Необходимо сделать определенные анализы, но этот список определяется индивидуально в зависимости от стадии заболевания и сопутствующей патологии, поэтому может отличаться. А на саму операцию с собой нужно брать компрессионный трикотаж и хорошее настроение.

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