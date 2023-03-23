Инновационные операции одного дня

Управление болью

В структуре клиники начинает работу Центр лечения боли. В практику центра внедрен мультидисциплинарный подход в лечении боли, подходы с позиции доказательной медицины, современные неинвазивные и инвазивные методы купирования болевого синдрома, в том числе различные виды блокад под УЗИ и рентген-навигацией, радиочастотная денервация, хирургическое лечение болевого синдрома. В Центре лечения боли созданы все условия для решения задач диагностики и лечения боли в кратчайшие сроки: ежедневно ведут прием врачи-неврологи, нейрохирург, онколог, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики, на 1 этаже расположены магнитно-резонансный и рентгенкомпьютерный томограф. На 2 этаже развернута рентен-операционная и современные послеоперационные палаты, позволяющие комфортно и безопасно вести пациентов. В структуре Центра начинает функционировать кабинет головной боли, задачей которого является курация пациентов с различными видами головной боли, в том числе при мигрени. Важным аспектом являются внедренные в центре подходы к реабилитации, позволяющие пациенту вернуться к активной жизни в кратчайшие сроки и профилактировать рецедивирование. Внедрены в практику методы введения комплекса коллагена,полинуклеотидов, обогащенной тромбоцитами аутоплазмы не только в крупные суставы, но и в фасеточные суставы под рентген-навигацией.

Врач-нейрохирург «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ» Тула, к.м.н. Сергей Владимирович Попов

Технология фаст-трек

Отделение будет специализироваться на современных операциях по технологии фаст-трек.

Больше не нужно ложиться в стационар или ехать в другой регион – теперь инновационная хирургия доступна в клинике Эксперт на Болдина!

Хирургическая служба будет работать по направлениям:

- Классическая и косметологическая гинекология;

- Ортопедические корригирующие операции на стопе и кисти;

- Устранение деформаций и улучшение функций опорно-двигательного аппарата;

- Дезартеризация геморроидальных узлов – современное лечение геморроя различной стадии без операции;

- Лазерная флебэктомия – удаление пораженных варикозно-расширенных вен;

- Поднаркозная полипэктомия – удаление полипов;

- Хирургическое лечение туннельных синдромов и грыж позвоночника;

- хирургия храпа и синдрома ночного апноэ.

Заботливый подход и человечное отношение

Мультидисциплинарный принцип работы в приоритете. Мы подходим к диагностике и лечению пациентов комплексно, с уважением и эмпатией. В сложных случаях собирается консилиум врачей, а решения принимаются коллегиально. За счет такой синергии врачей, технологий и оборудования восстановление пациентов проходит значительно быстрее.

Диагностика нового поколения

В клинике расширяется направление чекапов для контроля за здоровьем. Комплексное МРТ и УЗИ всего тела отлично зарекомендовали себя в исследовании новых заболеваний, которые проявились после пандемии. Профессионалы «Эксперт» разрушают стереотипы об этих методах — проведение МРТ и УЗИ исключает агрессивное излучение, а их радио-воздействие на организм сравнимо с прослушиванием любимой FM-волны.

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